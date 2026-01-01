Розгорнути Zabbix в один клік.
Моніторинг з відкритим вихідним кодом корпоративного рівня для мереж, серверів, застосунків та хмарних сервісів на єдиній уніфікованій платформі.
Виберіть тариф VPS для Zabbix
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zabbix
Zabbix – це корпоративне рішення для моніторингу з відкритим кодом, якому довіряють NASA, Salesforce та десятки тисяч організацій для відстеження стану мереж, серверів, віртуальних машин, контейнерів та хмарних сервісів. Один екземпляр Zabbix може збирати десятки тисяч метрик за секунду за допомогою агентів, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-перевірок та власних скриптів, а потім виявляти аномалії за допомогою шаблонних тригерів, правил ескалації та інформативних дашбордів.
Самостійне розміщення Zabbix на власному VPS зберігає кожну метрику, подію та облікові дані всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, без ліцензійних зборів за хост або плати за вихідні дані. Вбудована база даних PostgreSQL та агент Zabbix надають вам повний стек моніторингу, готовий до підключення хостів одразу після завершення розгортання.
Ключові характеристики Zabbix
Агентний та безагентний
Збирайте метрики за допомогою нативних агентів Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet та HTTP-перевірок без встановлення програмного забезпечення на кожному відстежуваному пристрої.
Автовиявлення
Виявляйте хости, мережеві інтерфейси, сервіси та віртуальні машини автоматично і застосовуйте шаблони моніторингу без ручної конфігурації.
Гнучке сповіщення
Визначте правила ескалації та надсилайте сповіщення до Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, електронної пошти, SMS та вебхуків на основі серйозності та одержувача.
Шаблонний моніторинг
Сотні готових шаблонів охоплюють бази даних, веб-сервери, Kubernetes, AWS, VMware та мережеве обладнання, тому підключення нових хостів займає хвилини, а не години.
Налаштовувані панелі приладів
Створюйте інформаційні панелі з графіками, картами, віджетами провідних хостів та звітами SLA, адаптованими для операторів NOC, розробників або керівників.
Довгострокові метрики
Зберігайте історичні дані та агреговані тенденції у PostgreSQL для багаторічного планування потужностей, аналізу після інцидентів та звітності щодо відповідності.
Чому варто запускати Zabbix у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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