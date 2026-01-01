Zabbix – це корпоративне рішення для моніторингу з відкритим кодом, якому довіряють NASA, Salesforce та десятки тисяч організацій для відстеження стану мереж, серверів, віртуальних машин, контейнерів та хмарних сервісів. Один екземпляр Zabbix може збирати десятки тисяч метрик за секунду за допомогою агентів, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-перевірок та власних скриптів, а потім виявляти аномалії за допомогою шаблонних тригерів, правил ескалації та інформативних дашбордів.

Самостійне розміщення Zabbix на власному VPS зберігає кожну метрику, подію та облікові дані всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, без ліцензійних зборів за хост або плати за вихідні дані. Вбудована база даних PostgreSQL та агент Zabbix надають вам повний стек моніторингу, готовий до підключення хостів одразу після завершення розгортання.