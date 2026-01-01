Eclipse Kura — це фреймворк на базі Java та OSGi, який перетворює машину Linux на керований периферійний шлюз IoT. Він абстрагує низькорівневу роботу з опитування промислових протоколів, нормалізації корисних навантажень, буферизації офлайн-даних та публікації телеметрії до хмарного брокера, щоб інтегратори могли зосередитися на підключенні активів та написанні бізнес-логіки замість рутинної роботи.

Запуск Kura на VPS надає промисловим інтеграторам, OEM-виробникам та IoT-консультантам відтворюване середовище для тестування конфігурацій шлюзів перед їх розгортанням на фізичному обладнанні. Браузерна консоль адміністрування віддалено надає доступ до кожного графа підключень, драйвера та хмарного конектора, щоб ви могли створювати прототипи з реальними ПЛК та брокерами MQTT без виділення спеціальних периферійних пристроїв.