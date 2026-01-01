Розгорніть Eclipse Kura за допомогою встановлення в один клік.
Периферійний фреймворк IoT з відкритим вихідним кодом на Java/OSGi для польових шлюзів з вбудованим підключенням до Modbus, OPC-UA, BACnet та MQTT.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Eclipse Kura
Eclipse Kura — це фреймворк на базі Java та OSGi, який перетворює машину Linux на керований периферійний шлюз IoT. Він абстрагує низькорівневу роботу з опитування промислових протоколів, нормалізації корисних навантажень, буферизації офлайн-даних та публікації телеметрії до хмарного брокера, щоб інтегратори могли зосередитися на підключенні активів та написанні бізнес-логіки замість рутинної роботи.
Запуск Kura на VPS надає промисловим інтеграторам, OEM-виробникам та IoT-консультантам відтворюване середовище для тестування конфігурацій шлюзів перед їх розгортанням на фізичному обладнанні. Браузерна консоль адміністрування віддалено надає доступ до кожного графа підключень, драйвера та хмарного конектора, щоб ви могли створювати прототипи з реальними ПЛК та брокерами MQTT без виділення спеціальних периферійних пристроїв.
Ключові характеристики Eclipse Kura
Драйвери польового протоколу
Вбудовані драйвери для Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 та CAN шини дозволяють опитувати ПЛК та датчики без написання власного коду.
Візуальний граф
Відображайте драйвери, активи, фільтри та хмарних видавців як візуальний граф потоку даних безпосередньо в браузерній консолі адміністрування.
Хмарні з'єднувачі
Публікуйте телеметрію до Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub або будь-якого брокера MQTT з офлайн-буферизацією та доставкою зі збереженням і пересиланням.
Середовище виконання OSGi
Гаряче розгортайте підписані збірки та пакети драйверів бездротово, щоб розширити функціонал шлюзу без перезапуску фреймворку.
Оркестрація контейнерів
Керуйте контейнерами робочого навантаження на шлюзі з того ж адміністративного інтерфейсу, поєднуючи периферійну оркестрацію з традиційними потоками даних Kura.
Віддалене адміністрування
Налаштуйте кожен знімок, драйвер і політику безпеки з вебконсолі, щоб парк шлюзів можна було переналаштувати з одного місця.
Чому варто запускати Eclipse Kura у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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