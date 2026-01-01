Grav — це сучасна flat-file CMS, яка зберігає весь контент як файли Markdown у файловій системі, повністю усуваючи потребу в базі даних. Побудована на PHP з використанням шаблонів Twig, вона забезпечує швидке завантаження сторінок завдяки файловому кешуванню, вбудовану адмін-панель для нетехнічних редакторів та понад 300 плагінів для форм, SEO, пошуку та багатомовного контенту.

Самостійний хостинг Grav на вашому VPS означає, що резервне копіювання таке ж просте, як копіювання папки, контроль версій здійснюється Git нативно, і немає обмежень на підключення до бази даних, проблем з оптимізацією запитів чи окремих завдань резервного копіювання — лише файли та ваша програма, що працює на обладнанні, яке ви контролюєте.