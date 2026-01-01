Розгорнути Grav в один клік.
Швидка, сучасна flat-file CMS без бази даних – лише файли Markdown, шаблони Twig та екосистема плагінів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grav
Grav — це сучасна flat-file CMS, яка зберігає весь контент як файли Markdown у файловій системі, повністю усуваючи потребу в базі даних. Побудована на PHP з використанням шаблонів Twig, вона забезпечує швидке завантаження сторінок завдяки файловому кешуванню, вбудовану адмін-панель для нетехнічних редакторів та понад 300 плагінів для форм, SEO, пошуку та багатомовного контенту.
Самостійний хостинг Grav на вашому VPS означає, що резервне копіювання таке ж просте, як копіювання папки, контроль версій здійснюється Git нативно, і немає обмежень на підключення до бази даних, проблем з оптимізацією запитів чи окремих завдань резервного копіювання — лише файли та ваша програма, що працює на обладнанні, яке ви контролюєте.
Ключові характеристики Grav
База даних не потрібна
Весь контент зберігається як файли Markdown, усуваючи потребу в налаштуванні бази даних, пулі з'єднань або оптимізації запитів для типових навантажень сайту.
Вбудована Адмінпанель
Керуйте сторінками, темами, плагінами та обліковими записами користувачів через відшліфований веб-інтерфейс, не торкаючись командного рядка та не редагуючи файли безпосередньо.
Багата екосистема плагінів
Понад 300 плагінів охоплюють форми, багатомовну підтримку, пошук, SEO, оптимізацію зображень та багато іншого — встановлюйте їх в один клік з панелі адміністратора.
Git-дружній контент
Файлова архітектура робить весь сайт — вміст, конфігурацію та код — відстежуваним у Git для автоматизованих розгортань та історії змін.
Шаблонізація Twig
Створюйте повністю індивідуальні теми, використовуючи шаблонізатор Twig, з доступом до потужного API контенту, системи таксономії та медіаконвеєра.
Чому варто запускати Grav у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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