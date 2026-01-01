Знижка до 68% на Topola Genealogy Viewer

Встановлення Topola Genealogy Viewer в один клік.

Інтерактивний переглядач GEDCOM, що відображає родовідні діаграми у вигляді пісочного годинника безпосередньо з файлів вашого родинного дерева.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Topola Genealogy Viewer в один клік.

Виберіть тариф VPS для Topola Genealogy Viewer

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Topola Genealogy Viewer

Переглядач генеалогії Topola — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом, який перетворює стандартні експорти GEDCOM з будь-якої генеалогічної програми на інтерактивні, навігаційні схеми родинного дерева. Він відображає подання у вигляді пісочного годинника та всіх родичів, дозволяє дослідникам натискати на будь-яку особу, щоб перефокусувати дерево, та підтримує друк або експорт у PDF, PNG та SVG для офлайн-обміну.

Самостійне розміщення Topola на власному VPS зберігає конфіденційні дані про походження — імена, дати народження, живих родичів — повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Переглядач обробляє файли GEDCOM на стороні клієнта в браузері, а приватне розгортання усуває будь-яку залежність від стороннього хостингу для генеалогічних товариств, архівів або сімейних істориків, які обслуговують родичів по всьому інтернету.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Topola Genealogy Viewer

Підтримка стандарту GEDCOM

Завантажує стандартні файли GEDCOM, експортовані з Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker та будь-якого іншого генеалогічного інструменту — конвертація не потрібна.

Інтерактивна діаграма пісочного годинника

Натисніть на будь-яку особу, щоб перефокусувати дерево та досліджувати предків і нащадків в єдиному плавному перегляді з плавними анімаціями переходу.

Приватність на стороні клієнта

GEDCOM файли повністю аналізуються у браузері, тому генеалогічні дані ніколи не потрапляють до серверної бази даних або зовнішнього сервісу.

Експортувати та друкувати

Експортуйте дерева у PDF, PNG або SVG та роздрукуйте повну генеалогічну схему для архівних папок, зустрічей або обміну дослідженнями.

Поширення за URL

Створюйте постійні посилання, які завантажують GEDCOM безпосередньо з веб-URL, ідеально підходить для вбудовування генеалогічних дерев на особистих сайтах або вікі.

Gramps і WikiTree готові

Інтегрується з Gramps через плагін Interactive Family Tree і переглядає профілі WikiTree нативно через динамічний вигляд дерева.

Чому варто запускати Topola Genealogy Viewer у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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