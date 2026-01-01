Переглядач генеалогії Topola — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом, який перетворює стандартні експорти GEDCOM з будь-якої генеалогічної програми на інтерактивні, навігаційні схеми родинного дерева. Він відображає подання у вигляді пісочного годинника та всіх родичів, дозволяє дослідникам натискати на будь-яку особу, щоб перефокусувати дерево, та підтримує друк або експорт у PDF, PNG та SVG для офлайн-обміну.

Самостійне розміщення Topola на власному VPS зберігає конфіденційні дані про походження — імена, дати народження, живих родичів — повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Переглядач обробляє файли GEDCOM на стороні клієнта в браузері, а приватне розгортання усуває будь-яку залежність від стороннього хостингу для генеалогічних товариств, архівів або сімейних істориків, які обслуговують родичів по всьому інтернету.