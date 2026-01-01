Встановлення Topola Genealogy Viewer в один клік.
Інтерактивний переглядач GEDCOM, що відображає родовідні діаграми у вигляді пісочного годинника безпосередньо з файлів вашого родинного дерева.
Виберіть тариф VPS для Topola Genealogy Viewer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Topola Genealogy Viewer
Переглядач генеалогії Topola — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом, який перетворює стандартні експорти GEDCOM з будь-якої генеалогічної програми на інтерактивні, навігаційні схеми родинного дерева. Він відображає подання у вигляді пісочного годинника та всіх родичів, дозволяє дослідникам натискати на будь-яку особу, щоб перефокусувати дерево, та підтримує друк або експорт у PDF, PNG та SVG для офлайн-обміну.
Самостійне розміщення Topola на власному VPS зберігає конфіденційні дані про походження — імена, дати народження, живих родичів — повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Переглядач обробляє файли GEDCOM на стороні клієнта в браузері, а приватне розгортання усуває будь-яку залежність від стороннього хостингу для генеалогічних товариств, архівів або сімейних істориків, які обслуговують родичів по всьому інтернету.
Ключові характеристики Topola Genealogy Viewer
Підтримка стандарту GEDCOM
Завантажує стандартні файли GEDCOM, експортовані з Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker та будь-якого іншого генеалогічного інструменту — конвертація не потрібна.
Інтерактивна діаграма пісочного годинника
Натисніть на будь-яку особу, щоб перефокусувати дерево та досліджувати предків і нащадків в єдиному плавному перегляді з плавними анімаціями переходу.
Приватність на стороні клієнта
GEDCOM файли повністю аналізуються у браузері, тому генеалогічні дані ніколи не потрапляють до серверної бази даних або зовнішнього сервісу.
Експортувати та друкувати
Експортуйте дерева у PDF, PNG або SVG та роздрукуйте повну генеалогічну схему для архівних папок, зустрічей або обміну дослідженнями.
Поширення за URL
Створюйте постійні посилання, які завантажують GEDCOM безпосередньо з веб-URL, ідеально підходить для вбудовування генеалогічних дерев на особистих сайтах або вікі.
Gramps і WikiTree готові
Інтегрується з Gramps через плагін Interactive Family Tree і переглядає профілі WikiTree нативно через динамічний вигляд дерева.
Чому варто запускати Topola Genealogy Viewer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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