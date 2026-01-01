Розгорніть eLabFTW в один клік.
Відкритий електронний лабораторний журнал для дослідницьких команд для відстеження експериментів, зразків та протоколів.
Виберіть тариф VPS для eLabFTW
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою eLabFTW
eLabFTW — це безкоштовний електронний лабораторний журнал (ЕЛЖ) з відкритим вихідним кодом, створений спеціально для дослідницьких лабораторій. Він замінює паперові зошити та розрізнені електронні таблиці структурованим робочим простором з можливістю пошуку, де вчені реєструють експерименти, керують зразками та реагентами, зберігають протоколи та співпрацюють над спільними ресурсами в командах.
Самостійне розміщення eLabFTW на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні дослідницькі дані, інтелектуальну власність та неопубліковані результати на інституційному рівні — без сторонніх хмарних сервісів, без оплати за місце та без ризику прив'язки до постачальника. Повний експорт у PDF/ZIP, відмітки часу та сумісне зі S3 сховище роблять його придатним для регульованих середовищ, що вимагають журналів аудиту та довгострокового архівування.
Ключові характеристики eLabFTW
Нотатник експериментів
Редактор форматованого тексту та Markdown з підтримкою LaTeX, підсвічуванням коду, вкладеннями файлів та історією версій для кожного запису експерименту.
Зразкова база даних
Відстежуйте реагенти, обладнання, антитіла та клітинні лінії за допомогою спеціальних типів елементів, метаданих та місць зберігання по всій лабораторії.
Співпраця команди
Діліться експериментами та ресурсами між командами з гранульованим контролем доступу на рівні елемента та користувача та спільною бібліотекою шаблонів.
Багаторазові протоколи
Створіть бібліотеку версіонованих протоколів, яку будь-який член команди може клонувати в новий експеримент, зберігаючи методи послідовними та відтворюваними.
Довірені мітки часу
Криптографічне проставлення міток часу на записах експериментів за допомогою органів RFC 3161 для підтвердження часу запису даних для потреб інтелектуальної власності та аудиту.
Експорт PDF і ZIP
Створюйте підписані PDF-звіти або повні ZIP-архіви експериментів та ресурсів для архівування, регуляторного перегляду або публікації.
Чому варто запускати eLabFTW у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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