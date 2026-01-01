eLabFTW — це безкоштовний електронний лабораторний журнал (ЕЛЖ) з відкритим вихідним кодом, створений спеціально для дослідницьких лабораторій. Він замінює паперові зошити та розрізнені електронні таблиці структурованим робочим простором з можливістю пошуку, де вчені реєструють експерименти, керують зразками та реагентами, зберігають протоколи та співпрацюють над спільними ресурсами в командах.

Самостійне розміщення eLabFTW на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні дослідницькі дані, інтелектуальну власність та неопубліковані результати на інституційному рівні — без сторонніх хмарних сервісів, без оплати за місце та без ризику прив'язки до постачальника. Повний експорт у PDF/ZIP, відмітки часу та сумісне зі S3 сховище роблять його придатним для регульованих середовищ, що вимагають журналів аудиту та довгострокового архівування.