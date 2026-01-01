Знижка до 68% на CitrineOS

Розгорніть CitrineOS в один клік.

Система керування зарядними станціями OCPP 2.0.1 з відкритим вихідним кодом для операторів мереж електромобілів.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть CitrineOS в один клік.

Виберіть тариф VPS для CitrineOS

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою CitrineOS

CitrineOS — це система управління зарядними станціями (CSMS) з відкритим вихідним кодом від LF Energy, побудована на основі протоколу OCPP 2.0.1, зі зворотною сумісністю з OCPP 1.6. Сервер маршрутизує повідомлення WebSocket від зарядних пристроїв EV, зберігає транзакції та конфігурацію в PostgreSQL з PostGIS, та надає REST і GraphQL API через шар Hasura для інтеграції з операторами.

Самостійне розміщення CitrineOS на вашому VPS дозволяє зберігати телеметрію станцій, авторизації водіїв та історію транзакцій під вашим власним контролем, а не в хмарі постачальника. Консоль Hasura GraphQL дозволяє запитувати та керувати даними зарядних станцій безпосередньо в браузері, тоді як порти OCPP WebSocket залишаються відкритими для підключення зарядних пристроїв.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики CitrineOS

OCPP 2.0.1 нативний

Впроваджує найновіший протокол Open Charge Point із сертифікованим ядром та розширеними профілями безпеки, а також зворотну сумісність для станцій OCPP 1.6.

Консоль даних GraphQL

Hasura автоматично генерує типізований GraphQL API та консоль на основі схеми CitrineOS, що дозволяє виконувати запити в реальному часі щодо сесій, показників лічильників та статусу станції.

Модульний маршрутизатор повідомлень

Система модулів, керована декораторами, маршрутизує повідомлення OCPP через RabbitMQ, тому модулі авторизації, транзакцій та звітності масштабуються незалежно від рівня WebSocket.

Доступ до даних GraphQL

Hasura автоматично генерує типізований GraphQL API над схемою PostgreSQL CitrineOS, надаючи підписки в реальному часі для сесій, показників лічильників та статусу станцій.

S3-сумісне сховище

Вбудований екземпляр MinIO зберігає образи прошивок, журнали станцій та пакети сертифікатів через стандартний API S3, готовий до заміни на AWS S3 або GCS пізніше.

Чому варто запускати CitrineOS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

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Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

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Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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