CitrineOS — це система управління зарядними станціями (CSMS) з відкритим вихідним кодом від LF Energy, побудована на основі протоколу OCPP 2.0.1, зі зворотною сумісністю з OCPP 1.6. Сервер маршрутизує повідомлення WebSocket від зарядних пристроїв EV, зберігає транзакції та конфігурацію в PostgreSQL з PostGIS, та надає REST і GraphQL API через шар Hasura для інтеграції з операторами.

Самостійне розміщення CitrineOS на вашому VPS дозволяє зберігати телеметрію станцій, авторизації водіїв та історію транзакцій під вашим власним контролем, а не в хмарі постачальника. Консоль Hasura GraphQL дозволяє запитувати та керувати даними зарядних станцій безпосередньо в браузері, тоді як порти OCPP WebSocket залишаються відкритими для підключення зарядних пристроїв.