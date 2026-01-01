Розгорніть CitrineOS в один клік.
Система керування зарядними станціями OCPP 2.0.1 з відкритим вихідним кодом для операторів мереж електромобілів.
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Що можна створити за допомогою CitrineOS
CitrineOS — це система управління зарядними станціями (CSMS) з відкритим вихідним кодом від LF Energy, побудована на основі протоколу OCPP 2.0.1, зі зворотною сумісністю з OCPP 1.6. Сервер маршрутизує повідомлення WebSocket від зарядних пристроїв EV, зберігає транзакції та конфігурацію в PostgreSQL з PostGIS, та надає REST і GraphQL API через шар Hasura для інтеграції з операторами.
Самостійне розміщення CitrineOS на вашому VPS дозволяє зберігати телеметрію станцій, авторизації водіїв та історію транзакцій під вашим власним контролем, а не в хмарі постачальника. Консоль Hasura GraphQL дозволяє запитувати та керувати даними зарядних станцій безпосередньо в браузері, тоді як порти OCPP WebSocket залишаються відкритими для підключення зарядних пристроїв.
Ключові характеристики CitrineOS
OCPP 2.0.1 нативний
Впроваджує найновіший протокол Open Charge Point із сертифікованим ядром та розширеними профілями безпеки, а також зворотну сумісність для станцій OCPP 1.6.
Консоль даних GraphQL
Hasura автоматично генерує типізований GraphQL API та консоль на основі схеми CitrineOS, що дозволяє виконувати запити в реальному часі щодо сесій, показників лічильників та статусу станції.
Модульний маршрутизатор повідомлень
Система модулів, керована декораторами, маршрутизує повідомлення OCPP через RabbitMQ, тому модулі авторизації, транзакцій та звітності масштабуються незалежно від рівня WebSocket.
Доступ до даних GraphQL
Hasura автоматично генерує типізований GraphQL API над схемою PostgreSQL CitrineOS, надаючи підписки в реальному часі для сесій, показників лічильників та статусу станцій.
S3-сумісне сховище
Вбудований екземпляр MinIO зберігає образи прошивок, журнали станцій та пакети сертифікатів через стандартний API S3, готовий до заміни на AWS S3 або GCS пізніше.
Чому варто запускати CitrineOS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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