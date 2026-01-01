Встановлення MantisBT в один клік.
Відкритий баг-трекер для команд розробників програмного забезпечення, щоб реєструвати дефекти, керувати запитами на функції та координувати робочі процеси проєкту.
Виберіть тариф VPS для MantisBT
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) — це давня система відстеження проблем з відкритим вихідним кодом, написана на PHP, яка використовується командами розробників програмного забезпечення для реєстрації помилок, керування запитами на функції та координації роботи над кількома проєктами. Побудована на основі настроюваних робочих процесів, деталізованих дозволів для кожного проєкту та сповіщень електронною поштою, вона зосереджена на дисципліні управління проблемами без надмірності повноцінних пакетів для управління проєктами.
Самостійне розміщення MantisBT зберігає повідомлені дефекти, вкладення та внутрішні обговорення на інфраструктурі, яку ви контролюєте — це важливо для організацій, чиї звіти про помилки містять кроки для відтворення, дані клієнтів або власницький код. Це розгортання постачається з MariaDB для надійної історії проблем та усуває витрати на ліцензування за користувача, які стягуються багатьма комерційними системами відстеження проблем.
Ключові характеристики MantisBT
Настроювані робочі процеси
Визначте переходи статусів, стани вирішення та правила доступу для кожного проєкту, щоб трекер відображав, як кожна команда фактично переміщує роботу від звіту до вирішення.
Деталізовані дозволи
Рольовий контроль доступу на рівні проєкту, категорії та поля забезпечує видимість конфіденційних питань лише тим людям, яким це необхідно бачити.
Уведомления по электронной почте
Настроювані правила електронної пошти сповіщають репортерів, обробників та спостерігачів, коли змінюється стан проблем, гарантуючи, що жоден дефект або запит на функцію не залишиться без уваги.
Користувацькі поля і фільтри
Додавайте довільні користувацькі поля до завдань і зберігайте складні фільтри як іменовані подання для сортування тисяч звітів, не втрачаючи контексту.
Архітектура плагінів
Розширена екосистема плагінів розширює MantisBT за допомогою інтеграції з системами контролю версій, додаткових методів автентифікації та надбудов для звітності.
REST і SOAP API
Як REST, так і SOAP інтерфейси дозволяють створювати завдання за допомогою скриптів, автоматизувати сортування та інтегрувати трекер з конвеєрами CI або зовнішніми інструментами.
Чому варто запускати MantisBT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.