MantisBT (Mantis Bug Tracker) — це давня система відстеження проблем з відкритим вихідним кодом, написана на PHP, яка використовується командами розробників програмного забезпечення для реєстрації помилок, керування запитами на функції та координації роботи над кількома проєктами. Побудована на основі настроюваних робочих процесів, деталізованих дозволів для кожного проєкту та сповіщень електронною поштою, вона зосереджена на дисципліні управління проблемами без надмірності повноцінних пакетів для управління проєктами.

Самостійне розміщення MantisBT зберігає повідомлені дефекти, вкладення та внутрішні обговорення на інфраструктурі, яку ви контролюєте — це важливо для організацій, чиї звіти про помилки містять кроки для відтворення, дані клієнтів або власницький код. Це розгортання постачається з MariaDB для надійної історії проблем та усуває витрати на ліцензування за користувача, які стягуються багатьма комерційними системами відстеження проблем.