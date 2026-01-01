Знижка до 68% на OpenLIT

Розгорніть OpenLIT в один клік.

Платформа спостережуваності та моніторингу витрат з відкритим кодом, нативна для OpenTelemetry, для застосунків LLM та генеративного ШІ.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OpenLIT в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenLIT

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenLIT

OpenLIT — це інженерна платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка надає застосункам LLM та генеративного ШІ повну спостережуваність стека за допомогою однієї лінії інструментації. Вона фіксує трасування, використання токенів, затримку, помилки та витрати для понад 50 постачальників LLM, векторних баз даних, графічних процесорів та агентських фреймворків — усе це з використанням нативних семантичних конвенцій OpenTelemetry, тому існуючі конвеєри OTel працюють без спеціальних SDK.

Самостійне розміщення OpenLIT на власному VPS зберігає вміст підказок, використання моделей та активність ключів API на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ціноутворення за токен або обмежень на кількість місць, що накладаються постачальником SaaS. Сховище ClickHouse обробляє телеметрію великого обсягу, а вбудований колектор OTel надає кінцеві точки OTLP gRPC та HTTP, готові для SDK OpenLIT або будь-якої іншої служби, інструментованої OTel.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenLIT

Спостережуваність LLM

Захоплюйте підказки, завершення, токени, затримку та помилки від понад 50 постачальників LLM за допомогою двох рядків налаштування SDK.

Моніторинг витрат

Відстежуйте витрати за запит, за модель та за застосунок у реальному часі, використовуючи вбудовані ціни для основних постачальників LLM.

Нативний OpenTelemetry

Використовує стандартні семантичні конвенції OTel для генеративного ШІ, тому будь-який сервіс, інструментований OTel, надсилає дані без SDK постачальників.

Моніторинг GPU

Збирайте метрики GPU NVIDIA та AMD — використання, пам'ять, температура та споживання енергії — разом з телеметрією моделі.

Керування промптами та сейфами

Версіонуйте підказки, запускайте експерименти та зберігайте ключі API постачальників у вбудованому сховищі секретів з доступом на основі ролей.

Пісочниця та оцінювання

Порівнюйте відповіді моделей пліч-о-пліч та проводьте автоматизовані оцінки, щоб оцінити якість, упередженість та галюцинації.

Чому варто запускати OpenLIT у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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