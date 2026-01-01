Розгорніть OpenLIT в один клік.
Платформа спостережуваності та моніторингу витрат з відкритим кодом, нативна для OpenTelemetry, для застосунків LLM та генеративного ШІ.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenLIT
OpenLIT — це інженерна платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка надає застосункам LLM та генеративного ШІ повну спостережуваність стека за допомогою однієї лінії інструментації. Вона фіксує трасування, використання токенів, затримку, помилки та витрати для понад 50 постачальників LLM, векторних баз даних, графічних процесорів та агентських фреймворків — усе це з використанням нативних семантичних конвенцій OpenTelemetry, тому існуючі конвеєри OTel працюють без спеціальних SDK.
Самостійне розміщення OpenLIT на власному VPS зберігає вміст підказок, використання моделей та активність ключів API на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ціноутворення за токен або обмежень на кількість місць, що накладаються постачальником SaaS. Сховище ClickHouse обробляє телеметрію великого обсягу, а вбудований колектор OTel надає кінцеві точки OTLP gRPC та HTTP, готові для SDK OpenLIT або будь-якої іншої служби, інструментованої OTel.
Ключові характеристики OpenLIT
Спостережуваність LLM
Захоплюйте підказки, завершення, токени, затримку та помилки від понад 50 постачальників LLM за допомогою двох рядків налаштування SDK.
Моніторинг витрат
Відстежуйте витрати за запит, за модель та за застосунок у реальному часі, використовуючи вбудовані ціни для основних постачальників LLM.
Нативний OpenTelemetry
Використовує стандартні семантичні конвенції OTel для генеративного ШІ, тому будь-який сервіс, інструментований OTel, надсилає дані без SDK постачальників.
Моніторинг GPU
Збирайте метрики GPU NVIDIA та AMD — використання, пам'ять, температура та споживання енергії — разом з телеметрією моделі.
Керування промптами та сейфами
Версіонуйте підказки, запускайте експерименти та зберігайте ключі API постачальників у вбудованому сховищі секретів з доступом на основі ролей.
Пісочниця та оцінювання
Порівнюйте відповіді моделей пліч-о-пліч та проводьте автоматизовані оцінки, щоб оцінити якість, упередженість та галюцинації.
Чому варто запускати OpenLIT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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