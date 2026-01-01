OpenLIT — це інженерна платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка надає застосункам LLM та генеративного ШІ повну спостережуваність стека за допомогою однієї лінії інструментації. Вона фіксує трасування, використання токенів, затримку, помилки та витрати для понад 50 постачальників LLM, векторних баз даних, графічних процесорів та агентських фреймворків — усе це з використанням нативних семантичних конвенцій OpenTelemetry, тому існуючі конвеєри OTel працюють без спеціальних SDK.

Самостійне розміщення OpenLIT на власному VPS зберігає вміст підказок, використання моделей та активність ключів API на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ціноутворення за токен або обмежень на кількість місць, що накладаються постачальником SaaS. Сховище ClickHouse обробляє телеметрію великого обсягу, а вбудований колектор OTel надає кінцеві точки OTLP gRPC та HTTP, готові для SDK OpenLIT або будь-якої іншої служби, інструментованої OTel.