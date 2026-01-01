Розгорніть Speakr в один клік.
Самостійно розміщена платформа для транскрипції ШІ, яка перетворює розмовне аудіо у знання, які можна шукати та впорядковувати.
Виберіть тариф VPS для Speakr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Speakr
Speakr — це самостійно розміщувана платформа для транскрибування ШІ та створення нотаток, розроблена для захоплення, транскрибування та осмислення вашого аудіоконтенту. Вона підтримує кілька бекендів для транскрибування — включно з WhisperX, OpenAI та Mistral — що дає вам гнучкість у виборі локальної або хмарної обробки. Діаризація мовців, голосові профілі та згенеровані ШІ підсумки допомагають виявляти інсайти з зустрічей, інтерв'ю та лекцій.
Завдяки підтримці кількох користувачів, OIDC SSO, REST API з вебхуками та інтеграціям для n8n, Zapier і Make, Speakr природно вписується в робочі процеси команди. Самостійне розміщення зберігає всі записи та транскрипції під вашим повним контролем.
Ключові характеристики Speakr
Гнучкі бекенди транскрипції
Підключіться до WhisperX, OpenAI, Mistral або будь-якого сумісного ASR-сервісу відповідно до ваших вимог щодо конфіденційності та точності.
Діаризація мовця
Автоматично ідентифікуйте та позначайте окремих мовців у записах з підтримкою голосового профілю під час використання WhisperX.
ШІ-підсумки та пошук
Генеруйте автоматичні підсумки та використовуйте семантичний режим Inquire для пошуку значення у всій вашій бібліотеці транскрипцій.
Багатокористувацький та SSO
Підтримка кількох користувачів з детальним спільним доступом, публічними посиланнями та OIDC SSO, включно з Keycloak, Azure AD, Google та Auth0.
Інтеграції робочих процесів
Запускайте подальшу автоматизацію через REST API та вебхуки, за допомогою готових конекторів для n8n, Zapier та Make.
Чому варто запускати Speakr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.