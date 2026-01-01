Speakr — це самостійно розміщувана платформа для транскрибування ШІ та створення нотаток, розроблена для захоплення, транскрибування та осмислення вашого аудіоконтенту. Вона підтримує кілька бекендів для транскрибування — включно з WhisperX, OpenAI та Mistral — що дає вам гнучкість у виборі локальної або хмарної обробки. Діаризація мовців, голосові профілі та згенеровані ШІ підсумки допомагають виявляти інсайти з зустрічей, інтерв'ю та лекцій.

Завдяки підтримці кількох користувачів, OIDC SSO, REST API з вебхуками та інтеграціям для n8n, Zapier і Make, Speakr природно вписується в робочі процеси команди. Самостійне розміщення зберігає всі записи та транскрипції під вашим повним контролем.