The Lounge — це самостійно розміщуваний веб-IRC-клієнт, який діє як постійний IRC-баунсер — залишаючись підключеним до мереж 24/7, щоб ви ніколи не пропускали повідомлень. Він зберігає повну історію чатів і синхронізує позначки прочитання на всіх ваших пристроях через адаптивний інтерфейс браузера.

Самостійне розміщення The Lounge на VPS надає кожному користувачеві постійну IRC-присутність без необхідності окремого BNC-сервісу. Він підтримує кілька облікових записів користувачів, автентифікацію SASL та LDAP, push-сповіщення, попередній перегляд посилань і одночасні підключення до кількох IRC-мереж.