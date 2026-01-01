Розгорніть The Lounge в один клік.
IRC-клієнт на власному хостингу, що працює постійно, підтримує ваше з'єднання та зберігає повну історію повідомлень на всіх пристроях.
Виберіть тариф VPS для The Lounge
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою The Lounge
The Lounge — це самостійно розміщуваний веб-IRC-клієнт, який діє як постійний IRC-баунсер — залишаючись підключеним до мереж 24/7, щоб ви ніколи не пропускали повідомлень. Він зберігає повну історію чатів і синхронізує позначки прочитання на всіх ваших пристроях через адаптивний інтерфейс браузера.
Самостійне розміщення The Lounge на VPS надає кожному користувачеві постійну IRC-присутність без необхідності окремого BNC-сервісу. Він підтримує кілька облікових записів користувачів, автентифікацію SASL та LDAP, push-сповіщення, попередній перегляд посилань і одночасні підключення до кількох IRC-мереж.
Ключові характеристики The Lounge
Безперебійне підключення
The Lounge залишається підключеним до мереж IRC 24/7 на вашому VPS, тому повідомлення ніколи не пропускаються, навіть коли ваші пристрої офлайн.
Повна історія повідомлень
Усі повідомлення зберігаються на сервері та синхронізуються на всіх пристроях, надаючи вам повну історію з будь-якого браузера.
Багатомережева підтримка
Підключайтеся до кількох IRC-мереж одночасно з окремими обліковими записами для кожного користувача на вашому сервері.
Пуш-сповіщення
Отримуйте мобільні та десктопні push-сповіщення про згадки та прямі повідомлення без відкритої вкладки браузера.
Чому варто запускати The Lounge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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