Trip — це самостійно розміщений мінімалістичний трекер карт і планувальник подорожей, що дозволяє збирати цікаві місця на інтерактивних картах і перетворювати їх на структуровані багатоденні маршрути. Побудований на основі чистого, вільного від відволікань інтерфейсу, він зосереджується на двох діях, які мандрівники насправді повторюють: позначення місць, вартих відвідування, та об'єднання їх у поїздки з датами, нотатками та вкладеннями.

Запуск Trip на власному VPS зберігає кожну точку інтересу (POI), маршрут та посилання для супутників подорожі всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Немає телеметрії, реклами та сторонніх хмарних сервісів — ваші пункти призначення та плани подорожей ніколи не залишають ваш сервер, тоді як інтеграція OIDC дозволяє підключити Trip до наявної системи єдиного входу, коли вам це потрібно.