Встановлення Trip в один клік.
Мінімалістичний самостійно розміщений трекер карт та планувальник подорожей для організації цікавих місць та багатоденних маршрутів.
Виберіть тариф VPS для Trip
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Trip
Trip — це самостійно розміщений мінімалістичний трекер карт і планувальник подорожей, що дозволяє збирати цікаві місця на інтерактивних картах і перетворювати їх на структуровані багатоденні маршрути. Побудований на основі чистого, вільного від відволікань інтерфейсу, він зосереджується на двох діях, які мандрівники насправді повторюють: позначення місць, вартих відвідування, та об'єднання їх у поїздки з датами, нотатками та вкладеннями.
Запуск Trip на власному VPS зберігає кожну точку інтересу (POI), маршрут та посилання для супутників подорожі всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Немає телеметрії, реклами та сторонніх хмарних сервісів — ваші пункти призначення та плани подорожей ніколи не залишають ваш сервер, тоді як інтеграція OIDC дозволяє підключити Trip до наявної системи єдиного входу, коли вам це потрібно.
Ключові характеристики Trip
Інтерактивні карти POI
Розміщуйте, категоризуйте та фільтруйте цікаві місця на налаштовуваних плитках карти, створених на базі Leaflet, для швидкого, зручного для мобільних пристроїв дослідження.
Багатоденні маршрути
Групуйте POI у щоденні плани подорожей з нотатками, витратами та вкладеннями, щоб весь план зберігався в одному місці.
Співпраця у подорожах
Діліться подорожами з попутниками, щоб усі бачили той самий маршрут та оновлення без плутанини в чатах чи електронних таблицях.
OIDC єдиний вхід
Необов'язковий вхід через OpenID Connect дозволяє повторно використовувати наявного постачальника ідентифікаційних даних замість керування окремим обліковим записом Trip.
Конфіденційність за замовчуванням
Без телеметрії, відстеження чи реклами — кожне місце, фото та подорож залишається на вашому VPS під вашим прямим контролем.
Полегшений SQLite
Єдиний контейнер на базі SQLite з одним томом сховища, завдяки чому резервне копіювання та міграції стають простим копіюванням файлів.
Чому варто запускати Trip у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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