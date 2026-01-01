Eclipse Hawkbit – це доменно-незалежний бекенд-фреймворк для розгортання оновлень програмного забезпечення на обмежені периферійні пристрої, шлюзи та контролери, підключені до IP-мереж. Створений на базі Java та Spring, він забезпечує серверну інфраструктуру, яка потрібна операторам парків пристроїв для планування, націлювання та моніторингу бездротових оновлень у промисловому масштабі.

Самостійне розміщення Hawkbit на власному VPS дозволяє тримати інвентаризацію пристроїв, бінарні файли артефактів та телеметрію розгортання під вашим контролем, без плати за кожен пристрій або прив'язки до постачальника. Він надає API прямої інтеграції пристроїв та API управління для організації кампаній за допомогою ваших власних інструментів.