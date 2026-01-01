Знижка до 68% на Eclipse Hawkbit

Розгорнути Eclipse Hawkbit за допомогою інсталяції в один клік.

Керування оновленнями IoT з відкритим вихідним кодом для розгортання прошивок та програмного забезпечення на парки підключених периферійних пристроїв.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Eclipse Hawkbit за допомогою інсталяції в один клік.

Виберіть тариф VPS для Eclipse Hawkbit

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit – це доменно-незалежний бекенд-фреймворк для розгортання оновлень програмного забезпечення на обмежені периферійні пристрої, шлюзи та контролери, підключені до IP-мереж. Створений на базі Java та Spring, він забезпечує серверну інфраструктуру, яка потрібна операторам парків пристроїв для планування, націлювання та моніторингу бездротових оновлень у промисловому масштабі.

Самостійне розміщення Hawkbit на власному VPS дозволяє тримати інвентаризацію пристроїв, бінарні файли артефактів та телеметрію розгортання під вашим контролем, без плати за кожен пристрій або прив'язки до постачальника. Він надає API прямої інтеграції пристроїв та API управління для організації кампаній за допомогою ваших власних інструментів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Eclipse Hawkbit

Цільові розгортання

Визначте групи розгортання за атрибутами пристроїв та оновлення прогресу контрольованими хвилями з пороговими значеннями успіху та тригерами автоматичного відкату.

Сховище артефактів

Завантажуйте, версіонуйте та надавайте образи мікропрограм, пакети ОС та пакети застосунків з вбудованого сховища артефактів з перевіркою контрольної суми.

Прямий API пристрою

Пристрої опитують DDI REST інтерфейс, щоб отримати призначені оновлення, повідомити про хід виконання та підтвердити результати встановлення без спеціального транспортного коду.

Готовий до мультитенантності

Ізолюйте парки пристроїв, користувачів та сховища програмного забезпечення для кожного орендаря — корисно для керування розгортаннями клієнтів або розділення продуктових ліній.

Управління REST API

Керуйте розгортаннями, цілями, наборами дистрибуції та програмними модулями програмно для інтеграції з конвеєрами CI/CD та наявними операційними інструментами.

Шина подій RabbitMQ

Потокова передача змін стану пристроїв та подій розгортання до RabbitMQ, щоб підлеглі системи могли реагувати в реальному часі без опитування бази даних.

Чому варто запускати Eclipse Hawkbit у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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