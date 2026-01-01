Розгорнути Eclipse Hawkbit за допомогою інсталяції в один клік.
Керування оновленнями IoT з відкритим вихідним кодом для розгортання прошивок та програмного забезпечення на парки підключених периферійних пристроїв.
Виберіть тариф VPS для Eclipse Hawkbit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit – це доменно-незалежний бекенд-фреймворк для розгортання оновлень програмного забезпечення на обмежені периферійні пристрої, шлюзи та контролери, підключені до IP-мереж. Створений на базі Java та Spring, він забезпечує серверну інфраструктуру, яка потрібна операторам парків пристроїв для планування, націлювання та моніторингу бездротових оновлень у промисловому масштабі.
Самостійне розміщення Hawkbit на власному VPS дозволяє тримати інвентаризацію пристроїв, бінарні файли артефактів та телеметрію розгортання під вашим контролем, без плати за кожен пристрій або прив'язки до постачальника. Він надає API прямої інтеграції пристроїв та API управління для організації кампаній за допомогою ваших власних інструментів.
Ключові характеристики Eclipse Hawkbit
Цільові розгортання
Визначте групи розгортання за атрибутами пристроїв та оновлення прогресу контрольованими хвилями з пороговими значеннями успіху та тригерами автоматичного відкату.
Сховище артефактів
Завантажуйте, версіонуйте та надавайте образи мікропрограм, пакети ОС та пакети застосунків з вбудованого сховища артефактів з перевіркою контрольної суми.
Прямий API пристрою
Пристрої опитують DDI REST інтерфейс, щоб отримати призначені оновлення, повідомити про хід виконання та підтвердити результати встановлення без спеціального транспортного коду.
Готовий до мультитенантності
Ізолюйте парки пристроїв, користувачів та сховища програмного забезпечення для кожного орендаря — корисно для керування розгортаннями клієнтів або розділення продуктових ліній.
Управління REST API
Керуйте розгортаннями, цілями, наборами дистрибуції та програмними модулями програмно для інтеграції з конвеєрами CI/CD та наявними операційними інструментами.
Шина подій RabbitMQ
Потокова передача змін стану пристроїв та подій розгортання до RabbitMQ, щоб підлеглі системи могли реагувати в реальному часі без опитування бази даних.
Чому варто запускати Eclipse Hawkbit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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