Розгорніть YaCy в один клік.
Самостійно розміщений, одноранговий вебпошуковик, який індексує та шукає в інтернеті без центральних серверів чи відстеження.
Виберіть тариф VPS для YaCy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою YaCy
YaCy — це повністю розподілена, однорангова пошукова система, яка працює повністю на вашому власному сервері. На відміну від Google або Bing, немає центрального органу, який контролює результати пошуку — кожен екземпляр YaCy незалежно сканує та індексує веб, підключаючись до спільного глобального індексу, що підтримується тисячами інших однорангових вузлів YaCy. Пошукові запити хешуються перед тим, як бути переданими одноранговим вузлам, зберігаючи конфіденційність пошуку за задумом.
Самостійний хостинг YaCy надає вам приватний пошуковий пристрій без відстеження, без впливу реклами на ранжування та без журналів запитів, що надсилаються третім сторонам. Він також працює як пошукова система інтранету, індексуючи ресурси HTTP, FTP та SMB у локальній мережі без підключення до Інтернету.
Ключові характеристики YaCy
Одноранговий індекс
Кожен вузол YaCy приєднується до глобального розподіленого індексу, обмінюючись просканованими сторінками з іншими вузлами та отримуючи результати натомість — центральний сервер не потрібен.
Вбудований веб-сканер
Настроювані графіки сканування та елементи керування глибиною для безперервної індексації доменів і підтримки актуальності та релевантності ваших локальних результатів пошуку.
Конфіденційний пошук
Пошукові запити хешуються перед передачею в P2P-мережу, щоб жоден учасник мережі не міг ідентифікувати, що саме ви шукали.
Режим пошуку в інтранеті
Індексування та пошук внутрішніх ресурсів HTTP, FTP та SMB у локальній мережі без розкриття будь-яких даних у загальнодоступний інтернет.
Скриптований REST API
Кожна адміністративна функція доступна через кінцеві точки REST XML та JSON, що дозволяє автоматизацію та інтеграцію з користувацькими пошуковими порталами.
Чому варто запускати YaCy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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