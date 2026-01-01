YaCy — це повністю розподілена, однорангова пошукова система, яка працює повністю на вашому власному сервері. На відміну від Google або Bing, немає центрального органу, який контролює результати пошуку — кожен екземпляр YaCy незалежно сканує та індексує веб, підключаючись до спільного глобального індексу, що підтримується тисячами інших однорангових вузлів YaCy. Пошукові запити хешуються перед тим, як бути переданими одноранговим вузлам, зберігаючи конфіденційність пошуку за задумом.

Самостійний хостинг YaCy надає вам приватний пошуковий пристрій без відстеження, без впливу реклами на ранжування та без журналів запитів, що надсилаються третім сторонам. Він також працює як пошукова система інтранету, індексуючи ресурси HTTP, FTP та SMB у локальній мережі без підключення до Інтернету.