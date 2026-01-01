Gopeed – це високошвидкісний менеджер завантажень з відкритим кодом, який прискорює передачу даних, розділяючи кожен файл на кілька одночасних з'єднань. Він підтримує HTTP, HTTPS, BitTorrent та magnet-посилання одразу після встановлення, а його система розширень дозволяє додавати підтримку для додаткових сайтів і протоколів. Побудований на рушії Go з чистим вебінтерфейсом, Gopeed працює однаково скрізь і повністю керується з вашого браузера.

Самостійний хостинг Gopeed на вашому VPS означає, що завантаження відбуваються на швидкості датацентру та завершуються у фоновому режимі, незалежно від вашого локального пристрою чи з'єднання. Завершені файли зберігаються на сервері для подальшого доступу, і ви зберігаєте повний контроль над історією завантажень та даними, не покладаючись на розширення браузера чи комерційні сервіси завантаження.