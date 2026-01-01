Встановлення Gopeed в один клік.
Високошвидкісний, багатопротокольний менеджер завантажень з підтримкою HTTP, BitTorrent та магнітних посилань з будь-якого веб-браузера.
Виберіть тариф VPS для Gopeed
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gopeed
Gopeed – це високошвидкісний менеджер завантажень з відкритим кодом, який прискорює передачу даних, розділяючи кожен файл на кілька одночасних з'єднань. Він підтримує HTTP, HTTPS, BitTorrent та magnet-посилання одразу після встановлення, а його система розширень дозволяє додавати підтримку для додаткових сайтів і протоколів. Побудований на рушії Go з чистим вебінтерфейсом, Gopeed працює однаково скрізь і повністю керується з вашого браузера.
Самостійний хостинг Gopeed на вашому VPS означає, що завантаження відбуваються на швидкості датацентру та завершуються у фоновому режимі, незалежно від вашого локального пристрою чи з'єднання. Завершені файли зберігаються на сервері для подальшого доступу, і ви зберігаєте повний контроль над історією завантажень та даними, не покладаючись на розширення браузера чи комерційні сервіси завантаження.
Ключові характеристики Gopeed
Багатопотокове прискорення
Розділяє кожне завантаження на кілька паралельних з'єднань, щоб використовувати весь доступний трафік і завершити швидше.
Підтримка кількох протоколів
Завантажуйте через HTTP, HTTPS, BitTorrent та магніт-посилання з єдиного уніфікованого інтерфейсу.
Система розширень
Встановіть розширення, щоб додати підтримку для нових сайтів, протоколів та налаштованої поведінки завантаження.
Браузерне управління
Ставте в чергу, відстежуйте та керуйте кожним завантаженням з будь-якого пристрою за допомогою веббраузера — встановлення клієнта не потрібне.
Швидкості завантаження центру обробки даних
Завантаження виконуються на VPS з повним трафіком сервера, звільняючи локальний пристрій та інтернет-з'єднання.
Чому варто запускати Gopeed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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