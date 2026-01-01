Встановлення Notifiarr в один клік.
Уніфікований клієнт для Notifiarr.com, що поєднує ваш медіа-стек з потужними робочими процесами сповіщень та автоматизації.
Виберіть тариф VPS для Notifiarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Notifiarr
Notifiarr — це самостійно розміщуваний клієнт для сервісу Notifiarr.com, що забезпечує глибоку інтеграцію між вашим стеком автоматизації медіа — включно з Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Plex — і централізованою системою сповіщень. Він діє як міст між вашими локальними сервісами та Notifiarr.com, передаючи події, запускаючи власні робочі процеси та доставляючи сповіщення в реальному часі до Discord, Slack та інших платформ.
Запускаючи клієнт Notifiarr на власному VPS, ви зберігаєте повний контроль над інтеграціями вашого медіа-стеку, не виставляючи окремі сервіси в Інтернет. Налаштовуйте все через чистий веб-інтерфейс, відстежуйте стан системи та направляйте сповіщення саме туди, куди вам потрібно.
Ключові характеристики Notifiarr
Інтеграція Starr App
Підключіть Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та інші для передачі медіаподій та автоматичного запуску спеціальних сповіщень.
Discord Сповіщення
Надсилайте розширені, настроювані сповіщення в канали Discord з медіафайлами, метаданими та кнопками дій.
Моніторинг стану системи
Відстежуйте дисковий простір, ЦП, пам'ять та стан дисків з єдиної панелі керування з автоматичними сповіщеннями.
Plex і Tautulli підтримка
Отримуйте оновлення про поточне відтворення, події відтворення та сповіщення про активність користувачів безпосередньо з вашого медіасервера Plex.
Багатоплатформні сповіщення
Направляйте сповіщення до Slack, Telegram, електронної пошти та інших платформ разом з Discord для гнучкої доставки.
Чому варто запускати Notifiarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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