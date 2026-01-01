Notifiarr — це самостійно розміщуваний клієнт для сервісу Notifiarr.com, що забезпечує глибоку інтеграцію між вашим стеком автоматизації медіа — включно з Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Plex — і централізованою системою сповіщень. Він діє як міст між вашими локальними сервісами та Notifiarr.com, передаючи події, запускаючи власні робочі процеси та доставляючи сповіщення в реальному часі до Discord, Slack та інших платформ.

Запускаючи клієнт Notifiarr на власному VPS, ви зберігаєте повний контроль над інтеграціями вашого медіа-стеку, не виставляючи окремі сервіси в Інтернет. Налаштовуйте все через чистий веб-інтерфейс, відстежуйте стан системи та направляйте сповіщення саме туди, куди вам потрібно.