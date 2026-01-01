Pelican Panel – це керований спільнотою форк і модернізація Pterodactyl, переписаний на новітніх стеках Laravel і Filament для забезпечення швидшої роботи адміністратора, вбудованого вебінсталятора та системи плагінів для розширення функціоналу панелі без розгалуження кодової бази. Кожен ігровий сервер надається у власному ізольованому контейнері Docker через супутній демон Wings, зберігаючи ресурси ізольованими та забезпечуючи безпеку хоста.

Самостійний хостинг Pelican усуває плату за кожен сервер керованого ігрового хостингу та надає операторам повний контроль над брендингом, автентифікацією, eggs та зберіганням баз даних. Це розгортання постачається з Panel, MariaDB та Redis — Wings має бути встановлено окремо на кожному вузлі, який запускає ігрові сервери.