Встановлення Pelican Panel в один клік.
Сучасна панель керування ігровими серверами з відкритим вихідним кодом та наступник Pterodactyl, створена для швидкого розгортання та інтуїтивного адміністрування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pelican Panel
Pelican Panel – це керований спільнотою форк і модернізація Pterodactyl, переписаний на новітніх стеках Laravel і Filament для забезпечення швидшої роботи адміністратора, вбудованого вебінсталятора та системи плагінів для розширення функціоналу панелі без розгалуження кодової бази. Кожен ігровий сервер надається у власному ізольованому контейнері Docker через супутній демон Wings, зберігаючи ресурси ізольованими та забезпечуючи безпеку хоста.
Самостійний хостинг Pelican усуває плату за кожен сервер керованого ігрового хостингу та надає операторам повний контроль над брендингом, автентифікацією, eggs та зберіганням баз даних. Це розгортання постачається з Panel, MariaDB та Redis — Wings має бути встановлено окремо на кожному вузлі, який запускає ігрові сервери.
Ключові характеристики Pelican Panel
Первинний веб-інсталятор
Керований браузерний інсталятор проводить через налаштування бази даних та створення адміністратора під час першого відвідування — доступ до оболонки не потрібен.
Ізоляція сервера Docker
Ігрові сервери працюють у виділених контейнерах, керованих демоном Wings, що запобігає конфліктам ресурсів та обмежує радіус ураження у разі компрометації сервера.
Система плагінів
Нативний завантажувач плагінів дозволяє адміністраторам встановлювати пакети Composer та Yarn безпосередньо з панелі, щоб розширити функціонал без розгалуження вихідного коду.
Сучасний Filament UI
Перероблений інтерфейс адміністратора на базі Filament забезпечує швидше завантаження сторінок, виведення консолі в реальному часі та більш чистий робочий процес, ніж застарілі панелі Pterodactyl.
Сумісний з Pterodactyl
Імпортує існуючі шаблони Pterodactyl та конфігурації вузлів, щоб оператори могли мігрувати на Pelican без відбудови своєї бібліотеки ігрових серверів з нуля.
OAuth та SSO
Підтримує зовнішніх постачальників автентифікації та двофакторну автентифікацію, дозволяючи командам централізувати контроль доступу між інфраструктурними інструментами.
Чому варто запускати Pelican Panel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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