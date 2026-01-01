Знижка до 68% на Pelican Panel

Встановлення Pelican Panel в один клік.

Сучасна панель керування ігровими серверами з відкритим вихідним кодом та наступник Pterodactyl, створена для швидкого розгортання та інтуїтивного адміністрування.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Pelican Panel в один клік.

Виберіть тариф VPS для Pelican Panel

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Pelican Panel

Pelican Panel – це керований спільнотою форк і модернізація Pterodactyl, переписаний на новітніх стеках Laravel і Filament для забезпечення швидшої роботи адміністратора, вбудованого вебінсталятора та системи плагінів для розширення функціоналу панелі без розгалуження кодової бази. Кожен ігровий сервер надається у власному ізольованому контейнері Docker через супутній демон Wings, зберігаючи ресурси ізольованими та забезпечуючи безпеку хоста.

Самостійний хостинг Pelican усуває плату за кожен сервер керованого ігрового хостингу та надає операторам повний контроль над брендингом, автентифікацією, eggs та зберіганням баз даних. Це розгортання постачається з Panel, MariaDB та Redis — Wings має бути встановлено окремо на кожному вузлі, який запускає ігрові сервери.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Pelican Panel

Первинний веб-інсталятор

Керований браузерний інсталятор проводить через налаштування бази даних та створення адміністратора під час першого відвідування — доступ до оболонки не потрібен.

Ізоляція сервера Docker

Ігрові сервери працюють у виділених контейнерах, керованих демоном Wings, що запобігає конфліктам ресурсів та обмежує радіус ураження у разі компрометації сервера.

Система плагінів

Нативний завантажувач плагінів дозволяє адміністраторам встановлювати пакети Composer та Yarn безпосередньо з панелі, щоб розширити функціонал без розгалуження вихідного коду.

Сучасний Filament UI

Перероблений інтерфейс адміністратора на базі Filament забезпечує швидше завантаження сторінок, виведення консолі в реальному часі та більш чистий робочий процес, ніж застарілі панелі Pterodactyl.

Сумісний з Pterodactyl

Імпортує існуючі шаблони Pterodactyl та конфігурації вузлів, щоб оператори могли мігрувати на Pelican без відбудови своєї бібліотеки ігрових серверів з нуля.

OAuth та SSO

Підтримує зовнішніх постачальників автентифікації та двофакторну автентифікацію, дозволяючи командам централізувати контроль доступу між інфраструктурними інструментами.

Чому варто запускати Pelican Panel у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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