Розгорнути Mailpit в один клік.
Легкий інструмент для тестування електронної пошти, який перехоплює повідомлення SMTP та відображає їх у браузерній поштовій скриньці.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mailpit
Mailpit — це інструмент для тестування та налагодження електронної пошти з відкритим вихідним кодом, створений для розробників. Він запускає вбудований SMTP-сервер, який перехоплює всю вихідну електронну пошту з ваших застосунків і відображає перехоплені повідомлення в чистому, доступному для пошуку веб-інтерфейсі — без надсилання пошти реальним одержувачам. Це дозволяє безпечно тестувати потоки сповіщень електронною поштою, ітерувати шаблони електронної пошти та перевіряти конфігурації SMTP у середовищах розробки та тестування.
Mailpit — це сучасна, активно підтримувана заміна для MailHog (який більше не підтримується). Він постачається як єдиний легкий бінарний файл зі швидким сховищем повідомлень на базі SQLite, повнотекстовим пошуком, рендерингом HTML-листів, REST API та опціональною автентифікацією SMTP і UI — все це з незначним споживанням пам'яті.
Ключові характеристики Mailpit
Захоплення електронної пошти SMTP
Працює як вбудований SMTP-сервер, який перехоплює вихідну пошту з будь-якої програми, запобігаючи випадковій доставці на реальні електронні адреси під час розробки.
Браузерні вхідні
Переглядайте, шукайте та перевіряйте всі захоплені повідомлення в адаптивному веб-інтерфейсі з повним рендерингом HTML, переглядом джерела та мобільним макетом.
Доступ до REST API
Запитуйте, видаляйте та керуйте повідомленнями програмно за допомогою документованого REST API, що дозволяє інтегруватись з автоматизованими наборами тестів та конвеєрами CI/CD.
Повнотекстовий пошук
Пошук за темами, адресами відправника та отримувача, а також текстом повідомлення, щоб швидко знайти потрібні листи під час тестування.
Тегування повідомлень
Автоматично позначайте повідомлення за типом — HTML, вкладення, вбудовані зображення — для швидкої візуальної фільтрації серед великих обсягів тестових листів.
Чому варто запускати Mailpit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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