Mailpit — це інструмент для тестування та налагодження електронної пошти з відкритим вихідним кодом, створений для розробників. Він запускає вбудований SMTP-сервер, який перехоплює всю вихідну електронну пошту з ваших застосунків і відображає перехоплені повідомлення в чистому, доступному для пошуку веб-інтерфейсі — без надсилання пошти реальним одержувачам. Це дозволяє безпечно тестувати потоки сповіщень електронною поштою, ітерувати шаблони електронної пошти та перевіряти конфігурації SMTP у середовищах розробки та тестування.

Mailpit — це сучасна, активно підтримувана заміна для MailHog (який більше не підтримується). Він постачається як єдиний легкий бінарний файл зі швидким сховищем повідомлень на базі SQLite, повнотекстовим пошуком, рендерингом HTML-листів, REST API та опціональною автентифікацією SMTP і UI — все це з незначним споживанням пам'яті.