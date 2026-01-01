Знижка до 68% на Mailpit

Розгорнути Mailpit в один клік.

Легкий інструмент для тестування електронної пошти, який перехоплює повідомлення SMTP та відображає їх у браузерній поштовій скриньці.

Запустіть застосунок миттєво
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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Розгорнути Mailpit в один клік.

Виберіть тариф VPS для Mailpit

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Mailpit

Mailpit — це інструмент для тестування та налагодження електронної пошти з відкритим вихідним кодом, створений для розробників. Він запускає вбудований SMTP-сервер, який перехоплює всю вихідну електронну пошту з ваших застосунків і відображає перехоплені повідомлення в чистому, доступному для пошуку веб-інтерфейсі — без надсилання пошти реальним одержувачам. Це дозволяє безпечно тестувати потоки сповіщень електронною поштою, ітерувати шаблони електронної пошти та перевіряти конфігурації SMTP у середовищах розробки та тестування.

Mailpit — це сучасна, активно підтримувана заміна для MailHog (який більше не підтримується). Він постачається як єдиний легкий бінарний файл зі швидким сховищем повідомлень на базі SQLite, повнотекстовим пошуком, рендерингом HTML-листів, REST API та опціональною автентифікацією SMTP і UI — все це з незначним споживанням пам'яті.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Mailpit

Захоплення електронної пошти SMTP

Працює як вбудований SMTP-сервер, який перехоплює вихідну пошту з будь-якої програми, запобігаючи випадковій доставці на реальні електронні адреси під час розробки.

Браузерні вхідні

Переглядайте, шукайте та перевіряйте всі захоплені повідомлення в адаптивному веб-інтерфейсі з повним рендерингом HTML, переглядом джерела та мобільним макетом.

Доступ до REST API

Запитуйте, видаляйте та керуйте повідомленнями програмно за допомогою документованого REST API, що дозволяє інтегруватись з автоматизованими наборами тестів та конвеєрами CI/CD.

Повнотекстовий пошук

Пошук за темами, адресами відправника та отримувача, а також текстом повідомлення, щоб швидко знайти потрібні листи під час тестування.

Тегування повідомлень

Автоматично позначайте повідомлення за типом — HTML, вкладення, вбудовані зображення — для швидкої візуальної фільтрації серед великих обсягів тестових листів.

Чому варто запускати Mailpit у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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