Розгорнути відкритий POS в один клік.
Веб-орієнтована система торгових точок для роздрібних магазинів з управлінням запасами, клієнтами та звітністю з продажів.
Виберіть тариф VPS для Open Source POS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Source POS
Open Source POS — це веб-орієнтована система продажів на PHP, створена для невеликих роздрібних магазинів, кафе та сервісних підприємств, яким потрібна повнофункціональна касова система без абонентської плати за кожний термінал SaaS. Браузерний інтерфейс працює на будь-якому планшеті, ноутбуці або настільному ПК, тому однакова серверна частина забезпечує оформлення замовлень, оновлення запасів та звітність з будь-якого пристрою в локальній мережі.
Самостійний хостинг на власному VPS зберігає записи клієнтів, історію продажів та дані про ціни на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без щомісячної підписки, без відсотка від транзакцій та без прив'язки до постачальника. Включена база даних MariaDB автоматично надається та зберігається в іменованих томах для безпечних оновлень.
Ключові характеристики Open Source POS
Роздрібна каса
Обробляйте продажі, повернення та відстрочені платежі за допомогою сканування штрих-кодів, пошуку товарів та настроюваних чеків, надрукованих на стандартних термопринтерах.
Облік запасів
Відстежуйте рівні запасів, встановлюйте порогові значення для повторного замовлення та керуйте постачальниками в різних категоріях товарів з автоматичними коригуваннями при кожному продажу.
Управління клієнтами
Ведіть базу даних клієнтів з історією покупок, балами лояльності, залишками кредитів магазину та індивідуальними ціновими рівнями.
Звітність продажів
Створюйте детальні звіти щодо продажів, податків, платежів, прибутків та знижок за настроюваними діапазонами дат та фільтрами співробітників.
Акаунти працівників
Створіть індивідуальні логіни для співробітників з дозволами на основі ролей, щоб розділити доступ касира, менеджера та до звітів на спільному терміналі.
Мультивалютні податки
Налаштуйте кілька податкових ставок, валют та способів оплати відповідно до місцевих правил роздрібної торгівлі та вподобань клієнтів щодо оплати.
Чому варто запускати Open Source POS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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