Open Source POS — це веб-орієнтована система продажів на PHP, створена для невеликих роздрібних магазинів, кафе та сервісних підприємств, яким потрібна повнофункціональна касова система без абонентської плати за кожний термінал SaaS. Браузерний інтерфейс працює на будь-якому планшеті, ноутбуці або настільному ПК, тому однакова серверна частина забезпечує оформлення замовлень, оновлення запасів та звітність з будь-якого пристрою в локальній мережі.

Самостійний хостинг на власному VPS зберігає записи клієнтів, історію продажів та дані про ціни на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без щомісячної підписки, без відсотка від транзакцій та без прив'язки до постачальника. Включена база даних MariaDB автоматично надається та зберігається в іменованих томах для безпечних оновлень.