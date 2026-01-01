Розгорнути OpenSpeedTest в один клік.
Самостійний інструмент для тестування швидкості мережі на базі HTML5, який вимірює завантаження, вивантаження, пінг та джиттер без плагінів або сторонніх сервісів.
Виберіть тариф VPS для OpenSpeedTest
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenSpeedTest
OpenSpeedTest – це безплатний застосунок для тестування швидкості на базі HTML5 з відкритим кодом, який повністю працює у веббраузері без необхідності використання Flash, Java чи будь-якого клієнтського програмного забезпечення. Він точно вимірює швидкість завантаження, швидкість відправлення, час відгуку та коливання з будь-якого сучасного веббраузера на телефонах, планшетах, смарттелевізорах та настільних комп'ютерах.
Самостійне розміщення OpenSpeedTest на вашому VPS надає вам приватну, неупереджену точку вимірювання, розташовану близько до ваших розміщених застосунків. На відміну від публічних сервісів тестування швидкості, на які впливають відносини з інтернет-провайдерами, ваш екземпляр вимірює реальну продуктивність до вашого власного сервера — ідеально підходить для діагностики проблем мережі, перевірки швидкості інтернет-провайдера та тестування VPN-з'єднань без обміну даними з третіми сторонами.
Ключові характеристики OpenSpeedTest
Чиста реалізація HTML5
Не потрібні плагіни, Flash або Java — працює в будь-якому сучасному браузері на будь-якому пристрої, включно з IE10 та новішими версіями.
Повні мережеві метрики
Вимірює швидкість завантаження, швидкість вивантаження, затримку ping та джиттер за один тестовий запуск.
Легкий сервер NGINX
Мінімальне споживання ресурсів означає, що OpenSpeedTest ефективно працює поряд з іншими застосунками на тому ж VPS.
Без обміну даними з третіми сторонами
Усі тестові дані залишаються на вашому сервері — жодні результати швидкості, IP-адреси чи статистика використання не надсилаються зовнішнім службам.
Адаптивний дизайн
Працює на настільних комп'ютерах, планшетах і мобільних пристроях з чистим інтерфейсом без реклами та пропозицій преміум-оновлення.
Чому варто запускати OpenSpeedTest у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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