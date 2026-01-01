OpenSpeedTest – це безплатний застосунок для тестування швидкості на базі HTML5 з відкритим кодом, який повністю працює у веббраузері без необхідності використання Flash, Java чи будь-якого клієнтського програмного забезпечення. Він точно вимірює швидкість завантаження, швидкість відправлення, час відгуку та коливання з будь-якого сучасного веббраузера на телефонах, планшетах, смарттелевізорах та настільних комп'ютерах.

Самостійне розміщення OpenSpeedTest на вашому VPS надає вам приватну, неупереджену точку вимірювання, розташовану близько до ваших розміщених застосунків. На відміну від публічних сервісів тестування швидкості, на які впливають відносини з інтернет-провайдерами, ваш екземпляр вимірює реальну продуктивність до вашого власного сервера — ідеально підходить для діагностики проблем мережі, перевірки швидкості інтернет-провайдера та тестування VPN-з'єднань без обміну даними з третіми сторонами.