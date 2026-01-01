Dockge — це цілеспрямований, самостійно розміщений менеджер стеків Docker Compose, створений розробником Uptime Kuma. Замість того, щоб намагатися керувати кожним примітивом Docker, він чудово виконує одну функцію: дозволяє створювати, редагувати, запускати, зупиняти та видаляти стеки Compose через швидкий, реактивний вебінтерфейс. Вбудований редактор YAML має підсвічування синтаксису та валідацію в реальному часі, і ви можете конвертувати наявні команди docker run у формат Compose за лічені секунди.

Зберігання стеків як звичайних файлів на диску означає, що Dockge природно вписується в будь-який робочий процес резервного копіювання або контролю версій. Самостійне розміщення зберігає конфігурацію вашої інфраструктури приватною та надає вам постійний інтерфейс управління, який завжди доступний, навіть коли ви відійшли від терміналу.