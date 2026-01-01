Розгорніть Dockge в один клік.
Реактивний самохостинговий інтерфейс користувача для керування стеками Docker Compose без використання командного рядка.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dockge
Dockge — це цілеспрямований, самостійно розміщений менеджер стеків Docker Compose, створений розробником Uptime Kuma. Замість того, щоб намагатися керувати кожним примітивом Docker, він чудово виконує одну функцію: дозволяє створювати, редагувати, запускати, зупиняти та видаляти стеки Compose через швидкий, реактивний вебінтерфейс. Вбудований редактор YAML має підсвічування синтаксису та валідацію в реальному часі, і ви можете конвертувати наявні команди docker run у формат Compose за лічені секунди.
Зберігання стеків як звичайних файлів на диску означає, що Dockge природно вписується в будь-який робочий процес резервного копіювання або контролю версій. Самостійне розміщення зберігає конфігурацію вашої інфраструктури приватною та надає вам постійний інтерфейс управління, який завжди доступний, навіть коли ви відійшли від терміналу.
Ключові характеристики Dockge
Інтерактивний редактор YAML
Підсвічування синтаксису та жива перевірка спрощують писати та оновлювати файли Compose безпосередньо у браузері.
Потокова передача журналів у реальному часі
Журнали контейнерів відображаються в реальному часі в інтерфейсі користувача, щоб можна було відстежувати запуск, помилки та вихідні дані без відкриття терміналу.
docker run конвертер
Вставте будь-яку команду docker run, і Dockge автоматично перетворить її на готовий до використання docker-compose.yaml.
Файлове сховище стека
Усі файли Compose зберігаються як звичайні файли на диску, що спрощує резервне копіювання та контроль версій.
Малий обсяг
Мінімальне споживання ресурсів залишає процесор та пам'ять доступними для застосунків, якими ви насправді керуєте.
Чому варто запускати Dockge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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