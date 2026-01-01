Знижка до 64% на ManageIQ

Розгортання ManageIQ в один клік.

Платформа з відкритим кодом для управління гібридною хмарою, призначена для віртуальних машин, контейнерів, мереж та сховищ.

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Розгортання ManageIQ в один клік.

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KVM 8
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
3 079
ЗНИЖКА 64%
1 099/міс.
KVM 8
3 079
ЗНИЖКА 64%
1 099/міс.
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ManageIQ

ManageIQ — це платформа з відкритим кодом для управління хмарами та оркестрації — вихідний проєкт, що лежить в основі Red Hat CloudForms — яка об'єднує операції з віртуальними машинами, контейнерами, публічними хмарами та мережами під єдиною консоллю. Вона виявляє інфраструктуру в VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud та інших системах, а потім накладає зверху політику, автоматизацію та тарифікацію.

Самостійне розміщення ManageIQ зберігає ваші дані інвентаризації, робочі процеси автоматизації та визначення політик на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ліцензійних зборів за кожен вузол. Контейнер «все-в-одному» об'єднує пристрій, базу даних PostgreSQL та memcached, щоб ви могли оцінити повну платформу з одного розгортання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ManageIQ

Інвентаризація гібридної хмари

Виявляйте та відстежуйте віртуальні машини, контейнери, мережі та сховища на платформах VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure та Google Cloud з однієї консолі.

Політика та відповідність

Визначте політики, які автоматично виявляють відхилення, застосовують тегування та усувають невідповідні робочі навантаження для кожного керованого постачальника.

Автоматизація двигуна

Запускайте автоматизацію Ruby на основі подій, плейбуки Ansible та робочі процеси затвердження для розгортання, виведення з експлуатації та переналаштування ресурсів у великих масштабах.

Каталог самообслуговування

Публікуйте каталоги послуг з квотами та погодженнями, щоб команди могли замовляти віртуальні машини, контейнери або стеки без створення заявок.

Повернення платежу та облік

Розподіліть витрати на інфраструктуру між орендарями, проєктами або відділами за тарифними планами, що базуються на використанні процесора, пам'яті, сховища та мережі.

REST API і CLI

Керуйте кожною дією консолі за допомогою версіонованого REST API або командного рядка miqcli для робочих процесів інфраструктури в стилі GitOps.

Чому варто запускати ManageIQ у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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