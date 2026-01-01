ManageIQ — це платформа з відкритим кодом для управління хмарами та оркестрації — вихідний проєкт, що лежить в основі Red Hat CloudForms — яка об'єднує операції з віртуальними машинами, контейнерами, публічними хмарами та мережами під єдиною консоллю. Вона виявляє інфраструктуру в VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud та інших системах, а потім накладає зверху політику, автоматизацію та тарифікацію.

Самостійне розміщення ManageIQ зберігає ваші дані інвентаризації, робочі процеси автоматизації та визначення політик на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ліцензійних зборів за кожен вузол. Контейнер «все-в-одному» об'єднує пристрій, базу даних PostgreSQL та memcached, щоб ви могли оцінити повну платформу з одного розгортання.