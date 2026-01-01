Розгортання ManageIQ в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління гібридною хмарою, призначена для віртуальних машин, контейнерів, мереж та сховищ.
Виберіть тариф VPS для ManageIQ
Що можна створити за допомогою ManageIQ
ManageIQ — це платформа з відкритим кодом для управління хмарами та оркестрації — вихідний проєкт, що лежить в основі Red Hat CloudForms — яка об'єднує операції з віртуальними машинами, контейнерами, публічними хмарами та мережами під єдиною консоллю. Вона виявляє інфраструктуру в VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud та інших системах, а потім накладає зверху політику, автоматизацію та тарифікацію.
Самостійне розміщення ManageIQ зберігає ваші дані інвентаризації, робочі процеси автоматизації та визначення політик на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без ліцензійних зборів за кожен вузол. Контейнер «все-в-одному» об'єднує пристрій, базу даних PostgreSQL та memcached, щоб ви могли оцінити повну платформу з одного розгортання.
Ключові характеристики ManageIQ
Інвентаризація гібридної хмари
Виявляйте та відстежуйте віртуальні машини, контейнери, мережі та сховища на платформах VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure та Google Cloud з однієї консолі.
Політика та відповідність
Визначте політики, які автоматично виявляють відхилення, застосовують тегування та усувають невідповідні робочі навантаження для кожного керованого постачальника.
Автоматизація двигуна
Запускайте автоматизацію Ruby на основі подій, плейбуки Ansible та робочі процеси затвердження для розгортання, виведення з експлуатації та переналаштування ресурсів у великих масштабах.
Каталог самообслуговування
Публікуйте каталоги послуг з квотами та погодженнями, щоб команди могли замовляти віртуальні машини, контейнери або стеки без створення заявок.
Повернення платежу та облік
Розподіліть витрати на інфраструктуру між орендарями, проєктами або відділами за тарифними планами, що базуються на використанні процесора, пам'яті, сховища та мережі.
REST API і CLI
Керуйте кожною дією консолі за допомогою версіонованого REST API або командного рядка miqcli для робочих процесів інфраструктури в стилі GitOps.
Чому варто запускати ManageIQ у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.