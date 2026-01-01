Розгортання PgHero в один клік.
Панель моніторингу продуктивності PostgreSQL з відкритим вихідним кодом для відстеження запитів, індексів та стану бази даних у реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PgHero
PgHero — це відкрита панель моніторингу продуктивності, створена спеціально для PostgreSQL. Вона виявляє повільні запити, невикористовувані індекси, роздуті таблиці, дублікати індексів, недійсні обмеження та кількість з'єднань у чистому веб-інтерфейсі — для розуміння показаного не потрібні знання баз даних. Кожна метрика є специфічною для PostgreSQL, тому панель моніторингу надає лише ту інформацію, яка важлива для налаштування та усунення несправностей.
Самостійне розміщення PgHero означає, що ваші облікові дані бази даних та шаблони запитів ніколи не покидають вашу інфраструктуру. Підключіть його до будь-якого екземпляра PostgreSQL — контейнера на тому ж VPS, віддаленої керованої бази даних або кількох баз даних одночасно — і отримайте постійну панель моніторингу, доступну через ваш браузер.
Ключові характеристики PgHero
Виявлення повільних запитів
PgHero ранжує запити за загальним та середнім часом виконання, щоб ви могли негайно визначити, які запити погіршують продуктивність програми.
Аналіз Index
Виявляє невикористані, дубльовані та відсутні індекси, щоб можна було усунути надмірність індексів і додати ті індекси, які насправді прискорять робоче навантаження.
Відстеження обсягу та роздуття
Показує розміри таблиць та індексів з кількістю мертвих кортежів, щоб ви знали, коли потрібен VACUUM або REINDEX, перш ніж простір стане проблемою.
Моніторинг з'єднань
Відстежує активні з'єднання за користувачем, базою даних та станом, щоб ви могли виявити витоки з'єднань та вичерпання пулу до того, як вони спричинять збої.
Статистика історичних запитів
Збирає статистику запитів з часом і відображає її за допомогою повзунка діапазону часу, що дозволяє легко співвідносити регресії продуктивності з розгортаннями або змінами навантаження.
Чому варто запускати PgHero у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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