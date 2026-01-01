PgHero — це відкрита панель моніторингу продуктивності, створена спеціально для PostgreSQL. Вона виявляє повільні запити, невикористовувані індекси, роздуті таблиці, дублікати індексів, недійсні обмеження та кількість з'єднань у чистому веб-інтерфейсі — для розуміння показаного не потрібні знання баз даних. Кожна метрика є специфічною для PostgreSQL, тому панель моніторингу надає лише ту інформацію, яка важлива для налаштування та усунення несправностей.

Самостійне розміщення PgHero означає, що ваші облікові дані бази даних та шаблони запитів ніколи не покидають вашу інфраструктуру. Підключіть його до будь-якого екземпляра PostgreSQL — контейнера на тому ж VPS, віддаленої керованої бази даних або кількох баз даних одночасно — і отримайте постійну панель моніторингу, доступну через ваш браузер.