Розгорніть Tracktor в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для відстеження транспортних засобів та управління автопарком, яка дозволяє моніторити транспортні засоби та активи в одному місці.
Виберіть тариф VPS для Tracktor
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tracktor
Tracktor — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для відстеження транспортних засобів та управління автопарком, розроблений, щоб надати приватним особам та малому бізнесу повний контроль над їхніми транспортними засобами та активами. Він надає чисту, самостійно розміщену панель керування для запису поїздок, управління транспортними засобами та моніторингу активності автопарку — без абонентської плати чи обміну даними з третіми сторонами.
Побудований на легкому стеку Node.js зі сховищем SQLite, Tracktor легко розгортається та вимагає мінімальних ресурсів. Дані автопарку залишаються на вашому власному сервері, надаючи вам повний контроль над доступом, конфіденційністю та збереженням. Відвідувачам, які зайшли вперше, пропонується зареєструвати обліковий запис адміністратора, що робить початкове налаштування безперебійним.
Ключові характеристики Tracktor
Управління транспортних засобів
Додавайте та організовуйте весь автопарк в одному місці, відстежуючи кожен транспортний засіб з власним профілем, деталями та історією активності.
Запис поїздки
Реєструйте поїздки із початковими та кінцевими точками, відстанями та часовими мітками, щоб створити точну історію використання транспортних засобів та маршрутів.
Приватність самостійного хостингу
Усі дані автопарку зберігаються на вашому власному сервері — без сторонніх служб відстеження, без абонентської плати і без прив'язки до постачальника.
Легке сховище SQLite
Використовує SQLite для постійного зберігання даних, що робить розгортання простим та ресурсоефективним, не вимагаючи окремого сервера бази даних.
Автентифікація користувача
Вбудована автентифікація забезпечує доступ до даних автопарку, а реєстрація при першому відвідуванні робить початкове налаштування простим.
Чому варто запускати Tracktor у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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