Tracktor — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для відстеження транспортних засобів та управління автопарком, розроблений, щоб надати приватним особам та малому бізнесу повний контроль над їхніми транспортними засобами та активами. Він надає чисту, самостійно розміщену панель керування для запису поїздок, управління транспортними засобами та моніторингу активності автопарку — без абонентської плати чи обміну даними з третіми сторонами.

Побудований на легкому стеку Node.js зі сховищем SQLite, Tracktor легко розгортається та вимагає мінімальних ресурсів. Дані автопарку залишаються на вашому власному сервері, надаючи вам повний контроль над доступом, конфіденційністю та збереженням. Відвідувачам, які зайшли вперше, пропонується зареєструвати обліковий запис адміністратора, що робить початкове налаштування безперебійним.