Розгорніть DocuSeal в один клік.
Безплатна платформа електронного підпису з відкритим кодом для створення, надсилання та керування робочими процесами підписання документів.
Виберіть тариф VPS для DocuSeal
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DocuSeal
DocuSeal — це безплатна платформа з відкритим кодом для електронного підписання документів, яка надає основні можливості комерційних сервісів, таких як DocuSign і PandaDoc — розміщення полів перетягуванням, кілька типів підписів, автоматичні нагадування та повні журнали аудиту — без витрат на підписку або плати за документ.
Самостійне розміщення DocuSeal на вашому VPS означає, що ваші контракти, угоди та підписані документи повністю зберігаються на вашій власній інфраструктурі. Конфіденційні бізнес-документи ніколи не проходять через сторонню платформу, що спрощує дотримання GDPR та інших вимог щодо захисту даних, надаючи вам необмежену ємність для зберігання та обробки документів.
Ключові характеристики DocuSeal
Drag-and-drop конструктор форм
Розміщуйте поля для підпису, ініціали, дати та власні поля форми будь-де на PDF-файлі за допомогою візуального редактора — кодування не потрібне.
Кілька типів підписів
Підписувачі можуть намалювати, надрукувати або завантажити свій підпис, враховуючи особисті вподобання на будь-якому пристрої.
Масова розсилка
Надсилайте один і той самий документ сотням підписантів одночасно, що дозволяє швидко та легко розповсюджувати договори.
Автоматичні нагадування
Сповіщення про очікування підпису надсилаються автоматично, зменшуючи потребу в ручному відстеженні, необхідному для своєчасного закриття документів.
Шаблони документів
Зберігайте багаторазові макети документів, щоб повторювані робочі процеси, як-от угоди про нерозголошення або форми адаптації, можна було запускати за лічені секунди.
Чому варто запускати DocuSeal у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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