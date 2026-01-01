DocuSeal — це безплатна платформа з відкритим кодом для електронного підписання документів, яка надає основні можливості комерційних сервісів, таких як DocuSign і PandaDoc — розміщення полів перетягуванням, кілька типів підписів, автоматичні нагадування та повні журнали аудиту — без витрат на підписку або плати за документ.

Самостійне розміщення DocuSeal на вашому VPS означає, що ваші контракти, угоди та підписані документи повністю зберігаються на вашій власній інфраструктурі. Конфіденційні бізнес-документи ніколи не проходять через сторонню платформу, що спрощує дотримання GDPR та інших вимог щодо захисту даних, надаючи вам необмежену ємність для зберігання та обробки документів.