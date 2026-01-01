DokuWiki – це легка вікі, що відповідає стандартам, яка зберігає весь вміст у звичайних текстових файлах, а не в базі даних. Така файлова архітектура забезпечує мінімальне налаштування та робить резервне копіювання надзвичайно простим — достатньо просто скопіювати файли. Попри свою простоту, DokuWiki пропонує повнофункціональний досвід редагування, ієрархічну організацію просторів імен, деталізований контроль доступу та розширену екосистему плагінів, яка може розширювати функціональність без додавання складності інфраструктури.

Розміщення DokuWiki на власному VPS зберігає вашу документацію приватною та доступною повністю на ваших умовах. Відсутні плати за користувача, жодних залежностей від зовнішніх сервісів, і жодні дані не залишають вашу інфраструктуру — що робить її надійним довгостроковим вибором для внутрішніх вікі, технічних інструкцій та командних баз знань будь-якого розміру.