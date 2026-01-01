Розгорніть DokuWiki в один клік.
Проста, безбазова вікі-платформа для технічної документації та командних баз знань.
Виберіть тариф VPS для DokuWiki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DokuWiki
DokuWiki – це легка вікі, що відповідає стандартам, яка зберігає весь вміст у звичайних текстових файлах, а не в базі даних. Така файлова архітектура забезпечує мінімальне налаштування та робить резервне копіювання надзвичайно простим — достатньо просто скопіювати файли. Попри свою простоту, DokuWiki пропонує повнофункціональний досвід редагування, ієрархічну організацію просторів імен, деталізований контроль доступу та розширену екосистему плагінів, яка може розширювати функціональність без додавання складності інфраструктури.
Розміщення DokuWiki на власному VPS зберігає вашу документацію приватною та доступною повністю на ваших умовах. Відсутні плати за користувача, жодних залежностей від зовнішніх сервісів, і жодні дані не залишають вашу інфраструктуру — що робить її надійним довгостроковим вибором для внутрішніх вікі, технічних інструкцій та командних баз знань будь-якого розміру.
Ключові характеристики DokuWiki
База даних не потрібна
Весь вміст зберігається у вигляді текстових файлів, що усуває накладні витрати на налаштування та обслуговування бази даних, властиві іншим вікі-платформам.
Вбудований контроль версій
Кожне редагування відстежується з повним переглядом відмінностей та відкатом в один клік, тому жодна зміна вмісту ніколи не буде втрачена назавжди.
Гнучкий контроль доступу
Групи користувачів та дозволи на рівні сторінки дозволяють обмежити або відкрити розділи вікі саме для потрібної аудиторії.
Багата екосистема плагінів
Сотні плагінів спільноти додають такі функції, як підсвічування синтаксису, діаграми, списки завдань та інтеграції, без зміни основного коду.
Просте створення резервних копій
Оскільки вміст є звичайними файлами, резервне копіювання всієї вікі таке ж просте, як копіювання однієї директорії або включення її в будь-яку стратегію резервного копіювання на основі файлів.
Чому варто запускати DokuWiki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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