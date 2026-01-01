Розгорніть KitchenOwl в один клік.
Самостійно розміщений спільний список покупок, менеджер рецептів та планувальник страв, який синхронізує все домогосподарство з будь-якого пристрою.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою KitchenOwl
KitchenOwl — це застосунок з відкритим вихідним кодом для самостійного розміщення, призначений для списків покупок, рецептів та планування харчування для домогосподарств. Бекенд Flask працює в парі з веб- та мобільним інтерфейсом Flutter, щоб списки покупок, запаси в коморі та збережені рецепти синхронізувалися в реальному часі на пристроях кожного члена домогосподарства — телефонах у магазині, планшетах на кухні, ноутбуках будь-де інде.
Самостійне розміщення KitchenOwl на власному VPS зберігає ваші звички покупок, колекції рецептів та домашні рутини в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в безкоштовному SaaS-сервісі, що монетизує дані про покупки споживачів. Розгортання в одному контейнері постачається з SQLite для низького споживання ресурсів, підтримує необмежену кількість домогосподарств та рецептів, а також інтегрується з мобільними застосунками на iOS та Android для редагування списків у магазині.
Ключові характеристики KitchenOwl
Загальні списки покупок
Синхронізовані в режимі реального часу списки покупок на телефонах, планшетах і ноутбуках, щоб кожен бачив той самий список під час покупок або планування.
Рецепти та планування страв
Зберігайте рецепти (або імпортуйте їх з URL-адрес), плануйте страви в календарі та автоматично генеруйте список покупок з вибраних рецептів.
Облік комори
Відстежуйте товари, які вже є в наявності, щоб планування страв могло виключити їх зі згенерованого списку покупок та уникнути повторних придбань.
Кілька домогосподарств
Керуйте окремими домогосподарствами на одному екземплярі, кожен з ізольованими списками, рецептами та учасниками для спільних домівок або великої родини.
Застосунки для iOS та Android
Власні мобільні додатки підключаються до вашого самостійно розміщеного екземпляра для швидкого оновлення списків, офлайн-покупок та введення товарів за штрих-кодом.
Розумні пропозиції
Пропозиції товарів та сортування з урахуванням проходів прискорюють створення списків, вивчаючи товари, які ваше домогосподарство зазвичай купує разом.
Чому варто запускати KitchenOwl у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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