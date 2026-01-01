KitchenOwl — це застосунок з відкритим вихідним кодом для самостійного розміщення, призначений для списків покупок, рецептів та планування харчування для домогосподарств. Бекенд Flask працює в парі з веб- та мобільним інтерфейсом Flutter, щоб списки покупок, запаси в коморі та збережені рецепти синхронізувалися в реальному часі на пристроях кожного члена домогосподарства — телефонах у магазині, планшетах на кухні, ноутбуках будь-де інде.

Самостійне розміщення KitchenOwl на власному VPS зберігає ваші звички покупок, колекції рецептів та домашні рутини в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в безкоштовному SaaS-сервісі, що монетизує дані про покупки споживачів. Розгортання в одному контейнері постачається з SQLite для низького споживання ресурсів, підтримує необмежену кількість домогосподарств та рецептів, а також інтегрується з мобільними застосунками на iOS та Android для редагування списків у магазині.