OpenPanel — це самостійно розміщена аналітична платформа, створена для продуктових команд, які прагнуть глибокої аналітики, як у Mixpanel, без ціноутворення SaaS або розкриття даних третім сторонам. Вона відстежує користувацькі події, створює профілі користувачів і надає інформаційні панелі в реальному часі, що охоплюють воронки, когорти, результати A/B-тестів та відтворення сесій — все з єдиного інтерфейсу.

Розгортання на власному VPS повністю передає необроблені дані подій під ваш контроль. Немає плати за кожну подію, обмежень на вибірку та потреби направляти дані користувачів через зовнішні сервіси. ClickHouse забезпечує аналітичний бекенд, тому інформаційні панелі залишаються чуйними зі зростанням обсягу ваших подій.