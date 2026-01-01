Розгорніть OpenPanel в один клік.
Аналітика продукту з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність, з відстеженням подій, користувацькими воронками, відтворенням сесій та інформаційними панелями в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для OpenPanel
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenPanel
OpenPanel — це самостійно розміщена аналітична платформа, створена для продуктових команд, які прагнуть глибокої аналітики, як у Mixpanel, без ціноутворення SaaS або розкриття даних третім сторонам. Вона відстежує користувацькі події, створює профілі користувачів і надає інформаційні панелі в реальному часі, що охоплюють воронки, когорти, результати A/B-тестів та відтворення сесій — все з єдиного інтерфейсу.
Розгортання на власному VPS повністю передає необроблені дані подій під ваш контроль. Немає плати за кожну подію, обмежень на вибірку та потреби направляти дані користувачів через зовнішні сервіси. ClickHouse забезпечує аналітичний бекенд, тому інформаційні панелі залишаються чуйними зі зростанням обсягу ваших подій.
Ключові характеристики OpenPanel
Дашборди в реальному часі
Переглядайте прямі трансляції подій та ключові показники продукту миттєво, без затримок між діями користувачів та оновленнями інформаційної панелі.
Аналіз воронки
Визначте багатоетапні воронки конверсії, щоб точно визначити, де користувачі залишають потоки продукту.
Відтворення сесії
Записуйте та відтворюйте окремі сеанси користувачів із вбудованими елементами керування конфіденційністю для маскування конфіденційних полів введення.
Когорта та утримання
Групуйте користувачів за спільними поведінками або атрибутами та вимірюйте, як змінюється залученість протягом часових періодів.
A/B-тестування
Відстежуйте варіанти експериментів безпосередньо в OpenPanel, щоб виміряти вплив на конверсію без зовнішніх інструментів для експериментів.
Відстеження без файлів cookie
Відстеження подій без відбитків та файлів cookie забезпечує відповідність вашої аналітики GDPR без необхідності банерів згоди на використання файлів cookie.
Чому варто запускати OpenPanel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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