Встановлення slskd в один клік.
Веб-клієнт з відкритим вихідним кодом для однорангової мережі обміну музикою та файлами Soulseek.
Виберіть тариф VPS для slskd
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою slskd
slskd — це сучасний клієнт з відкритим вихідним кодом для однорангової мережі Soulseek, який повністю працює через адаптивний веб-інтерфейс. Він замінює застарілі десктопні клієнти Soulseek самостійно розміщеним сервером, до якого можна отримати доступ з будь-якого браузера, дозволяючи шукати та завантажувати музику, файли без втрат та інший контент, яким цілодобово діляться мільйони користувачів Soulseek — навіть коли ваш комп'ютер вимкнений.
Самостійне розміщення slskd на VPS означає, що ваші завантаження безперервно працюють у фоновому режимі без завантаження локальної машини. Усі налаштування можна керувати через вбудований веб-інтерфейс або віддалений файл конфігурації YAML, надаючи вам повний контроль над спільними каталогами, чергами завантажень, лімітами передачі та дозволами користувачів.
Ключові характеристики slskd
Веб-інтерфейс
Керуйте пошуками, завантаженнями та передачами з будь-якого браузера без встановлення десктопного клієнта.
Безперервні фонові завантаження
Працює як постійний сервер, тому завантаження з черги завершуються, навіть коли ваш локальний комп'ютер вимкнений.
Віддалене налаштування
Налаштовуйте всі параметри в реальному часі через веб-інтерфейс або редагуючи файл конфігурації YAML віддалено без перезапуску.
Керування чергою перенесення
Відстежуйте черги завантаження та вивантаження, встановлюйте обмеження швидкості та пріоритизуйте передачі з однієї панелі керування.
Керування користувачами та поширенням
Визначте, якими каталогами ділитися, налаштуйте привілеї для кожного користувача та керуйте тим, хто може переглядати або завантажувати ваші файли.
Чому варто запускати slskd у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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