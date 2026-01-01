slskd — це сучасний клієнт з відкритим вихідним кодом для однорангової мережі Soulseek, який повністю працює через адаптивний веб-інтерфейс. Він замінює застарілі десктопні клієнти Soulseek самостійно розміщеним сервером, до якого можна отримати доступ з будь-якого браузера, дозволяючи шукати та завантажувати музику, файли без втрат та інший контент, яким цілодобово діляться мільйони користувачів Soulseek — навіть коли ваш комп'ютер вимкнений.

Самостійне розміщення slskd на VPS означає, що ваші завантаження безперервно працюють у фоновому режимі без завантаження локальної машини. Усі налаштування можна керувати через вбудований веб-інтерфейс або віддалений файл конфігурації YAML, надаючи вам повний контроль над спільними каталогами, чергами завантажень, лімітами передачі та дозволами користувачів.