JupyterLab — це сучасний наступник Jupyter Notebook, що пропонує гнучкий багатопанельний інтерфейс, який поєднує інтерактивні ноутбуки, термінал, редактор коду, файловий браузер та засоби перегляду виводу в єдиному робочому просторі на базі браузера. Він підтримує понад 40 мовних ядер та інтегрується з Git, базами даних і хмарними сховищами завдяки багатій екосистемі розширень.

Розміщення JupyterLab на VPS надає фахівцям з обробки даних та дослідникам виділені обчислювальні ресурси без обмежень часу виконання, лімітів пам'яті та скидання сесій. Ваші встановлені пакети, налаштовані середовища та кешовані набори даних зберігаються між сесіями, усуваючи постійний цикл перевстановлення, поширений у хмарних сервісах ноутбуків.