Встановлення JupyterLab в один клік.
Веб-орієнтоване IDE наступного покоління для інтерактивних ноутбуків, терміналів та редакторів коду в єдиному середовищі для науки про дані.
Виберіть тариф VPS для JupyterLab
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою JupyterLab
JupyterLab — це сучасний наступник Jupyter Notebook, що пропонує гнучкий багатопанельний інтерфейс, який поєднує інтерактивні ноутбуки, термінал, редактор коду, файловий браузер та засоби перегляду виводу в єдиному робочому просторі на базі браузера. Він підтримує понад 40 мовних ядер та інтегрується з Git, базами даних і хмарними сховищами завдяки багатій екосистемі розширень.
Розміщення JupyterLab на VPS надає фахівцям з обробки даних та дослідникам виділені обчислювальні ресурси без обмежень часу виконання, лімітів пам'яті та скидання сесій. Ваші встановлені пакети, налаштовані середовища та кешовані набори даних зберігаються між сесіями, усуваючи постійний цикл перевстановлення, поширений у хмарних сервісах ноутбуків.
Ключові характеристики JupyterLab
Уніфікований робочий простір
Працюйте з блокнотами, терміналами, текстовими редакторами та файловими браузерами одночасно в багатопанельному інтерфейсі, що налаштовується — без перемикання контексту між інструментами.
Багатомовні ядра
Запускайте Python, R, Julia та понад 40 інших мовних ядер, перемикаючись між ними в одній сесії, щоб використовувати найкращий інструмент для кожного завдання.
Вбудований термінал
Встановлюйте пакети за допомогою pip або conda, керуйте репозиторіями Git та запускайте системні команди безпосередньо з браузера без окремого SSH-клієнта.
Співпраця в реальному часі
Діліться сесіями блокнотів з колегами для одночасного редагування, що дозволяє спільний аналіз у реальному часі та спільну розробку моделей.
Екосистема розширень
Розширте JupyterLab інтеграцією з Git, конекторами баз даних, інспекторами змінних та інструментами візуалізації через зростаючу бібліотеку розширень спільноти.
Чому варто запускати JupyterLab у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.