Verdaccio – це легкий, відкритий приватний реєстр npm, що дозволяє командам публікувати внутрішні пакети та проксіювати публічний реєстр npm. На відміну від розміщених реєстрів, які стягують плату за місце або встановлюють обмеження швидкості, Verdaccio повністю працює на вашій власній інфраструктурі — надаючи вам швидкий локальний кеш пакетів npm разом із безпечним сховищем для ваших приватних модулів JavaScript.

Самостійне розміщення з Verdaccio усуває залежність ваших конвеєрів збірки від зовнішньої доступності npm, прискорює встановлення завдяки локальному кешуванню та утримує власницький код поза публічними реєстрами. Він повністю сумісний з npm, Yarn та pnpm без будь-яких змін конфігурації на стороні клієнта, окрім вказівки на URL-адресу реєстру.