Розгорнути Verdaccio в один клік.
Легкий приватний проксі-реєстр npm для публікації, кешування та керування пакетами JavaScript у вашій команді.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Verdaccio
Verdaccio – це легкий, відкритий приватний реєстр npm, що дозволяє командам публікувати внутрішні пакети та проксіювати публічний реєстр npm. На відміну від розміщених реєстрів, які стягують плату за місце або встановлюють обмеження швидкості, Verdaccio повністю працює на вашій власній інфраструктурі — надаючи вам швидкий локальний кеш пакетів npm разом із безпечним сховищем для ваших приватних модулів JavaScript.
Самостійне розміщення з Verdaccio усуває залежність ваших конвеєрів збірки від зовнішньої доступності npm, прискорює встановлення завдяки локальному кешуванню та утримує власницький код поза публічними реєстрами. Він повністю сумісний з npm, Yarn та pnpm без будь-яких змін конфігурації на стороні клієнта, окрім вказівки на URL-адресу реєстру.
Ключові характеристики Verdaccio
Приватна публікація пакетів
Публікуйте та розповсюджуйте внутрішні npm-пакети у вашій команді, не розкриваючи їх публічному реєстру.
npm проксі та кеш
Автоматично дзеркалює публічні npm-пакети локально, щоб інсталяції залишалися швидкими та надійними, навіть коли npm недоступний.
Сумісний з npm, Yarn, pnpm
Працює одразу після встановлення з усіма основними менеджерами пакетів JavaScript — не потрібні спеціальні клієнтські плагіни чи обгортки.
Вбудована автентифікація
Керуйте доступом користувачів за допомогою автентифікації на основі htpasswd, щоб контролювати, хто може публікувати або встановлювати пакети.
Веб-інтерфейс
Переглядайте пакети, перевіряйте версії та шукайте у своєму реєстрі через чистий вбудований веб-інтерфейс.
Екосистема плагінів
Розширюйте сховище, автентифікацію та проміжне програмне забезпечення за допомогою багатої системи плагінів для інтеграції з S3, LDAP або власними робочими процесами.
Чому варто запускати Verdaccio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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