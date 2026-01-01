Самостійний менеджер рецептів з плануванням харчування, списками покупок та організацією кулінарних книг.
Виберіть тариф VPS для Tandoor Recipes
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tandoor Recipes
Tandoor Recipes — це багатофункціональна платформа для управління рецептами з відкритим вихідним кодом, призначена для організації вашого кулінарного життя. Імпортуйте рецепти з будь-якого веб-сайту, плануйте щотижневі страви, генеруйте списки покупок і діліться кулінарними книгами з родиною — все це з чистого веб-інтерфейсу, доступного на будь-якому пристрої. Створена спільнотою самостійного хостингу, вона надає вам повний контроль над вашою колекцією рецептів без реклами, підписок чи збору даних.
Самостійний хостинг Tandoor на вашому VPS зберігає всі ваші рецепти, плани харчування та списки покупок приватними та доступними з будь-якого місця. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та інтеграцію Traefik HTTPS. Перший користувач, який зареєструється, стає адміністратором — вимкніть публічну реєстрацію після створення свого облікового запису.
Ключові характеристики Tandoor Recipes
Імпорт рецептів
Імпортуйте рецепти з будь-якого вебсайту з автоматичним розбором інгредієнтів, інструкцій та інформації про поживну цінність.
Планування харчування
Плануйте страви на тиждень за допомогою календаря перетягування та автоматично генеруйте списки покупок із запланованих рецептів.
Списки покупок
Створюйте та діліться списками покупок, які об'єднують інгредієнти з кількох рецептів з автоматичним об'єднанням кількості.
Організація кулінарної книги
Упорядковуйте рецепти в кулінарні книги, позначайте ключовими словами та миттєво шукайте по всій колекції.
Багатокористувацький спільний доступ
Діліться колекціями рецептів з членами родини, кожен зі своїми планами харчування та списками покупок.
Відстеження харчування
Відстежуйте калорії та макроси за рецептом, використовуючи дані про поживну цінність з імпортованих рецептів або ручного введення.
Чому варто запускати Tandoor Recipes у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AirTrail
Особистий журнал польотів з інтерактивною картою, статистикою та підтримкою кількох користувачів