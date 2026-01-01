Tandoor Recipes — це багатофункціональна платформа для управління рецептами з відкритим вихідним кодом, призначена для організації вашого кулінарного життя. Імпортуйте рецепти з будь-якого веб-сайту, плануйте щотижневі страви, генеруйте списки покупок і діліться кулінарними книгами з родиною — все це з чистого веб-інтерфейсу, доступного на будь-якому пристрої. Створена спільнотою самостійного хостингу, вона надає вам повний контроль над вашою колекцією рецептів без реклами, підписок чи збору даних.

Самостійний хостинг Tandoor на вашому VPS зберігає всі ваші рецепти, плани харчування та списки покупок приватними та доступними з будь-якого місця. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та інтеграцію Traefik HTTPS. Перший користувач, який зареєструється, стає адміністратором — вимкніть публічну реєстрацію після створення свого облікового запису.