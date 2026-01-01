Знижка до 68% на Tyk Gateway

Розгорніть Tyk Gateway в один клік.

Шлюз API з відкритим вихідним кодом для захисту, керування та моніторингу API REST, GraphQL та gRPC без платного ліцензування або платних функцій.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Tyk Gateway в один клік.

Виберіть тариф VPS для Tyk Gateway

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Tyk Gateway

Tyk Gateway — це повністю відкритий API-шлюз, який керує автентифікацією, обмеженням швидкості, квотами та трансформацією запитів для бекенд-сервісів. Ліцензований за ліцензією Mozilla Public License 2.0, кожна функція шлюзу доступна без ліцензійного ключа — OAuth 2.0, валідація JWT, проксіювання GraphQL та підтримка плагінів — все це включено у відкриту збірку.

Redis — єдина залежність, що забезпечує розподілене сховище сесій та лічильники обмеження швидкості. Конфігурація обробляється через REST management API, що робить Tyk сумісним з робочими процесами інфраструктури як коду та конвеєрами CI/CD. Самостійне розміщення зберігає весь API-трафік, облікові дані та дані про використання у власній інфраструктурі.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Tyk Gateway

Прошарок аутентифікації

Захистіть API за допомогою OAuth 2.0, JWT, підписів HMAC, базової автентифікації, взаємного TLS або ключів API — спеціальний код автентифікації не потрібен.

Обмеження частоти та квоти

Застосовуйте обмеження швидкості та квоти використання для кожного користувача, для кожної програми або для кожної політики, щоб запобігти зловживанням та забезпечити справедливий доступ.

Багатопротокольна підтримка

Маршрутизуйте REST, GraphQL, gRPC, TCP та WebSocket API через єдиний шлюз з трансформацією та проксіюванням, які враховують особливості протоколів.

Запит трансформації

Переписуйте URL-адреси, вставляйте або видаляйте заголовки, змінюйте тіла запитів і відповідей, а також конвертуйте між SOAP і GraphQL безпосередньо.

Мідлвер плагінів

Розширюйте поведінку шлюзу за допомогою власної логіки, написаної на JavaScript, Python, Go або gRPC, не змінюючи основну кодову базу.

Чому варто запускати Tyk Gateway у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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