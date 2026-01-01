Tyk Gateway — це повністю відкритий API-шлюз, який керує автентифікацією, обмеженням швидкості, квотами та трансформацією запитів для бекенд-сервісів. Ліцензований за ліцензією Mozilla Public License 2.0, кожна функція шлюзу доступна без ліцензійного ключа — OAuth 2.0, валідація JWT, проксіювання GraphQL та підтримка плагінів — все це включено у відкриту збірку.

Redis — єдина залежність, що забезпечує розподілене сховище сесій та лічильники обмеження швидкості. Конфігурація обробляється через REST management API, що робить Tyk сумісним з робочими процесами інфраструктури як коду та конвеєрами CI/CD. Самостійне розміщення зберігає весь API-трафік, облікові дані та дані про використання у власній інфраструктурі.