Розгорніть Tyk Gateway в один клік.
Шлюз API з відкритим вихідним кодом для захисту, керування та моніторингу API REST, GraphQL та gRPC без платного ліцензування або платних функцій.
Виберіть тариф VPS для Tyk Gateway
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tyk Gateway
Tyk Gateway — це повністю відкритий API-шлюз, який керує автентифікацією, обмеженням швидкості, квотами та трансформацією запитів для бекенд-сервісів. Ліцензований за ліцензією Mozilla Public License 2.0, кожна функція шлюзу доступна без ліцензійного ключа — OAuth 2.0, валідація JWT, проксіювання GraphQL та підтримка плагінів — все це включено у відкриту збірку.
Redis — єдина залежність, що забезпечує розподілене сховище сесій та лічильники обмеження швидкості. Конфігурація обробляється через REST management API, що робить Tyk сумісним з робочими процесами інфраструктури як коду та конвеєрами CI/CD. Самостійне розміщення зберігає весь API-трафік, облікові дані та дані про використання у власній інфраструктурі.
Ключові характеристики Tyk Gateway
Прошарок аутентифікації
Захистіть API за допомогою OAuth 2.0, JWT, підписів HMAC, базової автентифікації, взаємного TLS або ключів API — спеціальний код автентифікації не потрібен.
Обмеження частоти та квоти
Застосовуйте обмеження швидкості та квоти використання для кожного користувача, для кожної програми або для кожної політики, щоб запобігти зловживанням та забезпечити справедливий доступ.
Багатопротокольна підтримка
Маршрутизуйте REST, GraphQL, gRPC, TCP та WebSocket API через єдиний шлюз з трансформацією та проксіюванням, які враховують особливості протоколів.
Запит трансформації
Переписуйте URL-адреси, вставляйте або видаляйте заголовки, змінюйте тіла запитів і відповідей, а також конвертуйте між SOAP і GraphQL безпосередньо.
Мідлвер плагінів
Розширюйте поведінку шлюзу за допомогою власної логіки, написаної на JavaScript, Python, Go або gRPC, не змінюючи основну кодову базу.
Чому варто запускати Tyk Gateway у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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