Розгорнути Habitica одним кліком.
Ігровий додаток для продуктивності, що перетворює звички, щоденні завдання та справи на RPG-пригоду з розвитком персонажа та соціальними квестами.
Виберіть тариф VPS для Habitica
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Habitica
Habitica перетворює продуктивність на рольову гру, де виконання реальних завдань підвищує рівень персонажа, приносить золото та розблоковує спорядження. Створюйте звички для відстеження повторюваних дій, щоденні завдання для справ, які скидаються щодня, і завдання для одноразових цілей — пропуск будь-якого з них коштує здоров'я аватара, створюючи справжню відповідальність за допомогою ігрової механіки.
Соціальні функції дозволяють приєднуватися до гільдій, брати участь у випробуваннях та виконувати групові квести, де команди перемагають монстрів, виконуючи завдання разом. Самостійний хостинг на власному VPS зберігає всі дані про звички, прогрес персонажа та соціальну історію під контролем без залежності від публічного сервісу.
Ключові характеристики Habitica
Управління завданнями RPG
Заробляйте досвід, золото та спорядження, виконуючи реальні завдання — підвищуйте рівень персонажа так само, як покращуєте звички.
Звички та щоденні справи
Відстежуйте повторювані дії за допомогою звичок і встановлюйте повторювані завдання за допомогою щоденних, які скидаються щодня, зі штрафами для здоров'я за пропущені пункти.
Вечіркові квести
Об'єднуйтеся з друзями або колегами, щоб разом перемагати монстрів — кожне виконане завдання завдає шкоди, роблячи групову відповідальність по-справжньому веселою.
Класова система
Розблокуйте класи Воїн, Маг, Розбійник або Цілитель на 10-му рівні, кожен з унікальними здібностями, які доповнюють різні стилі продуктивності.
Власні винагороди
Створюйте особисті стимули, пов'язані із завершенням завдань — використовуйте зароблене золото, щоб розблокувати реальні винагороди, які ви визначаєте самі.
Чому варто запускати Habitica у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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