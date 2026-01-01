Habitica перетворює продуктивність на рольову гру, де виконання реальних завдань підвищує рівень персонажа, приносить золото та розблоковує спорядження. Створюйте звички для відстеження повторюваних дій, щоденні завдання для справ, які скидаються щодня, і завдання для одноразових цілей — пропуск будь-якого з них коштує здоров'я аватара, створюючи справжню відповідальність за допомогою ігрової механіки.

Соціальні функції дозволяють приєднуватися до гільдій, брати участь у випробуваннях та виконувати групові квести, де команди перемагають монстрів, виконуючи завдання разом. Самостійний хостинг на власному VPS зберігає всі дані про звички, прогрес персонажа та соціальну історію під контролем без залежності від публічного сервісу.