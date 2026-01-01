FeatBit — це платформа корпоративного рівня для керування функціями, що дозволяє інженерним командам розгортати код за допомогою функціональних прапорців, виконувати поетапне розгортання, орієнтуватися на конкретні сегменти користувачів та миттєво відкочуватися без повторного розгортання. Нативні SDK для десяти популярних мов та сервер оцінки в реальному часі підтримують синхронізацію змін прапорців між клієнтами менш ніж за секунду.

Самостійне розміщення FeatBit на VPS зберігає конфігурації прапорців, правила таргетування користувачів та журнали аудиту всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, без плати за місце та без щомісячних квот на оцінку. Розгортання постачається з інтерфейсом керування, API, сервером оцінки, службою аналітики та PostgreSQL, попередньо налаштованими за HTTPS.