Розгорніть FeatBit в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для функціональних прапорів та експериментів, створена як самостійна альтернатива LaunchDarkly.
Виберіть тариф VPS для FeatBit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FeatBit
FeatBit — це платформа корпоративного рівня для керування функціями, що дозволяє інженерним командам розгортати код за допомогою функціональних прапорців, виконувати поетапне розгортання, орієнтуватися на конкретні сегменти користувачів та миттєво відкочуватися без повторного розгортання. Нативні SDK для десяти популярних мов та сервер оцінки в реальному часі підтримують синхронізацію змін прапорців між клієнтами менш ніж за секунду.
Самостійне розміщення FeatBit на VPS зберігає конфігурації прапорців, правила таргетування користувачів та журнали аудиту всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, без плати за місце та без щомісячних квот на оцінку. Розгортання постачається з інтерфейсом керування, API, сервером оцінки, службою аналітики та PostgreSQL, попередньо налаштованими за HTTPS.
Ключові характеристики FeatBit
Стрімінг прапорів наживо
Виділений сервер оцінки надсилає оновлення прапорців до SDK через WebSockets, щоб зміни набули чинності у клієнтах протягом мілісекунд після перемикання.
Цільові розгортання для користувачів
Розгортайте функції за відсотком, атрибутом користувача або іменованим сегментом, і комбінуйте правила, щоб обмежити доступ до випусків для певних когорт перед глобальним розгортанням.
Нативні A/B експерименти
Пов'язуйте варіанти прапорців з метриками продукту та проводьте наскрізні експерименти за допомогою вбудованої аналітики, усуваючи потребу в окремому інструменті для експериментів.
Десять офіційних SDK
Серверні та клієнтські SDK для JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android та iOS інтегрують прапорці в будь-який виробничий стек.
Журнал аудиту та історія
Кожна зміна прапорця, сегмента та правил записується з актором, часовою міткою та різницею, що робить відкати та перевірки відповідності простими.
Визначення обсягу проєкту та середовища
Організуйте прапорці у проєкти з ізольованими середовищами розробки, тестування та робочим середовищем, кожен зі своїми ключами SDK та правилами націлювання.
Чому варто запускати FeatBit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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