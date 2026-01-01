Розгорнути Profilarr в один клік.
Інструмент автоматизації, який синхронізує профілі якості та власні формати з баз даних спільноти до ваших екземплярів Radarr та Sonarr.
Виберіть тариф VPS для Profilarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Profilarr
Profilarr підключає ваші самостійно розміщені екземпляри Radarr та Sonarr до баз даних профілів якості та користувацьких форматів, що підтримуються спільнотою, автоматично застосовуючи перевірені конфігурації замість ручного введення. Це замінює години налаштування кожного екземпляра однією операцією синхронізації, підтримуючи кожну програму arr у вашому стеку відповідно до останніх стандартів спільноти.
Самостійне розміщення Profilarr разом із вашим медіа-стеком означає, що оновлення профілів відбуваються за вашим розкладом, з повною видимістю того, що змінилося і чому — без залежності від зовнішніх сервісів для передачі конфігурації до ваших локальних програм.
Ключові характеристики Profilarr
Автоматизація синхронізації профілю
Витягує профілі якості з віддалених баз даних спільноти та застосовує їх до Radarr і Sonarr без ручного копіювання та вставки між екземплярами.
Керування користувацькими форматами
Синхронізує визначення користувацьких форматів та оцінки, щоб кожен екземпляр у вашому стеку використовував ту саму перевірену конфігурацію.
Підтримка багатоекземплярності
Керує кількома екземплярами Radarr та Sonarr з єдиного інтерфейсу, зберігаючи їх усі узгодженими без дублювання зусиль.
Веб-інтерфейс
Браузерний інтерфейс для керування з'єднаннями, запуску синхронізацій та перегляду застосованих змін — SSH або CLI не потрібні.
Постійна конфігурація
Усі облікові дані екземпляра та стан синхронізації зберігаються на іменованому томі Docker, що зберігаються після перезапусків контейнерів та оновлень образів.
Чому варто запускати Profilarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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