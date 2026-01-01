Profilarr підключає ваші самостійно розміщені екземпляри Radarr та Sonarr до баз даних профілів якості та користувацьких форматів, що підтримуються спільнотою, автоматично застосовуючи перевірені конфігурації замість ручного введення. Це замінює години налаштування кожного екземпляра однією операцією синхронізації, підтримуючи кожну програму arr у вашому стеку відповідно до останніх стандартів спільноти.

Самостійне розміщення Profilarr разом із вашим медіа-стеком означає, що оновлення профілів відбуваються за вашим розкладом, з повною видимістю того, що змінилося і чому — без залежності від зовнішніх сервісів для передачі конфігурації до ваших локальних програм.