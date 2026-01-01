WeKnora — це фреймворк знань з відкритим вихідним кодом від Tencent, що працює на основі LLM, який перетворює розрізнені документи на доступні для запитів, здатні до міркувань знання. Він поєднує систему відповідей на запитання на основі RAG, агент ReAct для багатоетапних міркувань та режим Wiki, який перетворює необроблені документи на самопідтримувану базу знань у форматі Markdown з інтерактивним графом знань.

Самостійне розміщення WeKnora на власному VPS дозволяє повністю контролювати власні документи, вбудовування та історію розмов. Підключайтеся до будь-якого з понад двадцяти постачальників LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude або локальних моделей Ollama — і вибирайте з кількох векторних бекендів, не надсилаючи конфіденційні дані стороннім сервісам.