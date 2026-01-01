Розгорнути WeKnora одним кліком.
Платформа знань LLM з відкритим кодом, яка перетворює документи на RAG з можливістю запитів, міркувального агента та самопідтримувану вікі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WeKnora
WeKnora — це фреймворк знань з відкритим вихідним кодом від Tencent, що працює на основі LLM, який перетворює розрізнені документи на доступні для запитів, здатні до міркувань знання. Він поєднує систему відповідей на запитання на основі RAG, агент ReAct для багатоетапних міркувань та режим Wiki, який перетворює необроблені документи на самопідтримувану базу знань у форматі Markdown з інтерактивним графом знань.
Самостійне розміщення WeKnora на власному VPS дозволяє повністю контролювати власні документи, вбудовування та історію розмов. Підключайтеся до будь-якого з понад двадцяти постачальників LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude або локальних моделей Ollama — і вибирайте з кількох векторних бекендів, не надсилаючи конфіденційні дані стороннім сервісам.
Ключові характеристики WeKnora
Вікі режим
Агенти перетворюють необроблені документи на самопідтримувану базу знань у форматі Markdown з інтерактивним графом знань для перегляду зв'язків між концепціями.
ReAct агент
Багатоетапний агент міркування автономно організовує вибірку, інструменти MCP та веб-пошук для обробки складних запитів, на які одноразовий RAG не може відповісти.
Глибинний розбір документів
Вилучення з урахуванням макета обробляє понад десять форматів, зокрема PDF, Word, Excel, PowerPoint та скановані зображення, зберігаючи таблиці, рисунки та структуру.
Підтримка кількох LLM
Підключайте понад двадцять постачальників LLM, включно з OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude та локальними моделями Ollama, без прив'язки до одного постачальника або повторної індексації.
Вибірка графа знань
Додаткова інтеграція GraphRAG і Neo4j дозволяє міждокументний аналіз та запити зв'язків, що виходять за межі того, що підтримує плоский векторний пошук.
Автосинхронізація інтеграцій
Витягуйте документи безпосередньо з Feishu, Notion та Yuque, щоб підтримувати базу знань узгодженою з системами, які вже використовує команда.
Чому варто запускати WeKnora у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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