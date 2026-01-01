Tdarr — це розподілена система транскодування медіа з відкритим вихідним кодом, призначена для автоматизації конвертації, стиснення та перевірки стану відео- та аудіобібліотек у великих масштабах. Вона координує центральний сервер з одним або кількома робочими вузлами, кожен з яких паралельно виконує завдання FFmpeg або HandBrake, завдяки чому великі бібліотеки обробляються ефективно без ручного втручання.

Самостійний хостинг Tdarr на власному VPS дає вам повний контроль над профілями кодування, конвеєрами плагінів та налаштуваннями апаратного прискорення. Оскільки транскодування відбувається на вашій інфраструктурі, відсутні плата за хмарну обробку, обмеження розміру файлів та залежність від сторонніх сервісів — ваші медіа залишаються приватними, а обчислювальна потужність масштабується разом з вашим VPS.