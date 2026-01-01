Розгорніть Tdarr в один клік.
Розподілена автоматизація транскодування медіа, що використовує FFmpeg та HandBrake для перекодування та перевірки стану всієї бібліотеки.
Виберіть тариф VPS для Tdarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tdarr
Tdarr — це розподілена система транскодування медіа з відкритим вихідним кодом, призначена для автоматизації конвертації, стиснення та перевірки стану відео- та аудіобібліотек у великих масштабах. Вона координує центральний сервер з одним або кількома робочими вузлами, кожен з яких паралельно виконує завдання FFmpeg або HandBrake, завдяки чому великі бібліотеки обробляються ефективно без ручного втручання.
Самостійний хостинг Tdarr на власному VPS дає вам повний контроль над профілями кодування, конвеєрами плагінів та налаштуваннями апаратного прискорення. Оскільки транскодування відбувається на вашій інфраструктурі, відсутні плата за хмарну обробку, обмеження розміру файлів та залежність від сторонніх сервісів — ваші медіа залишаються приватними, а обчислювальна потужність масштабується разом з вашим VPS.
Ключові характеристики Tdarr
Розподілені робочі вузли
Запустіть кілька робочих вузлів, які підключаються до центрального сервера, розподіляючи завдання транскодування між доступними ресурсами ЦП та ГП для швидшої обробки бібліотеки.
Конвеєрна система плагінів
Об'єднуйте спільнотні або власні плагіни для створення умовних робочих процесів — фільтруйте за кодеком, контейнером, роздільною здатністю або бітрейтом та автоматично застосовуйте різні профілі кодування.
Підтримка FFmpeg і HandBrake
Перемикайтеся між FFmpeg та HandBrake для кожного завдання, надаючи доступ до повного спектру кодеків та попередніх налаштувань кодування, які підтримує кожен інструмент, без додаткових налаштувань.
Перевірка стану бібліотеки
Автоматично сканувати файли на наявність пошкоджень, неправильних метаданих або відсутніх потоків та позначати або перекодовувати проблемні файли, перш ніж вони спричинять проблеми з відтворенням.
Панель статистики у реальному часі
Відстежуйте хід транскодування, економію місця, глибину черги та статус воркера з єдиного веб-інтерфейсу без зовнішніх інструментів моніторингу.
Чому варто запускати Tdarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.