Знижка до 68% на Tdarr

Розгорніть Tdarr в один клік.

Розподілена автоматизація транскодування медіа, що використовує FFmpeg та HandBrake для перекодування та перевірки стану всієї бібліотеки.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Tdarr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Tdarr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Tdarr

Tdarr — це розподілена система транскодування медіа з відкритим вихідним кодом, призначена для автоматизації конвертації, стиснення та перевірки стану відео- та аудіобібліотек у великих масштабах. Вона координує центральний сервер з одним або кількома робочими вузлами, кожен з яких паралельно виконує завдання FFmpeg або HandBrake, завдяки чому великі бібліотеки обробляються ефективно без ручного втручання.

Самостійний хостинг Tdarr на власному VPS дає вам повний контроль над профілями кодування, конвеєрами плагінів та налаштуваннями апаратного прискорення. Оскільки транскодування відбувається на вашій інфраструктурі, відсутні плата за хмарну обробку, обмеження розміру файлів та залежність від сторонніх сервісів — ваші медіа залишаються приватними, а обчислювальна потужність масштабується разом з вашим VPS.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Tdarr

Розподілені робочі вузли

Запустіть кілька робочих вузлів, які підключаються до центрального сервера, розподіляючи завдання транскодування між доступними ресурсами ЦП та ГП для швидшої обробки бібліотеки.

Конвеєрна система плагінів

Об'єднуйте спільнотні або власні плагіни для створення умовних робочих процесів — фільтруйте за кодеком, контейнером, роздільною здатністю або бітрейтом та автоматично застосовуйте різні профілі кодування.

Підтримка FFmpeg і HandBrake

Перемикайтеся між FFmpeg та HandBrake для кожного завдання, надаючи доступ до повного спектру кодеків та попередніх налаштувань кодування, які підтримує кожен інструмент, без додаткових налаштувань.

Перевірка стану бібліотеки

Автоматично сканувати файли на наявність пошкоджень, неправильних метаданих або відсутніх потоків та позначати або перекодовувати проблемні файли, перш ніж вони спричинять проблеми з відтворенням.

Панель статистики у реальному часі

Відстежуйте хід транскодування, економію місця, глибину черги та статус воркера з єдиного веб-інтерфейсу без зовнішніх інструментів моніторингу.

Чому варто запускати Tdarr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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