Thumbor — це розумний сервер для обробки зображень на базі Python, який виконує зміну розміру, обрізку та фільтрацію за допомогою параметрів URL — для інтеграції не потрібні зміни в коді програми. Що відрізняє Thumbor від звичайних інструментів для зміни розміру зображень, так це його інтелектуальна обрізка на основі ШІ: він автоматично виявляє обличчя та важливі об'єкти на зображенні перед обрізкою, гарантуючи, що об'єкт ніколи випадково не буде обрізаний.

Використовується у виробництві Wikipedia, Globo.com, Forbes та Vox Media для обслуговування мільярдів зображень, Thumbor перевірений у великих масштабах. Для базової роботи він не потребує зовнішніх залежностей. Самостійне розміщення замінює плату за SaaS за кожну трансформацію фіксованою вартістю VPS і зберігає ваш медіа-конвеєр повністю в межах вашої власної інфраструктури.