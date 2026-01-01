Встановлення Thumbor в один клік.
Сервер зображень з відкритим вихідним кодом, який обрізає, змінює розмір та фільтрує зображення за запитом за допомогою простих запитів на основі URL-адрес.
Виберіть тариф VPS для Thumbor
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Thumbor
Thumbor — це розумний сервер для обробки зображень на базі Python, який виконує зміну розміру, обрізку та фільтрацію за допомогою параметрів URL — для інтеграції не потрібні зміни в коді програми. Що відрізняє Thumbor від звичайних інструментів для зміни розміру зображень, так це його інтелектуальна обрізка на основі ШІ: він автоматично виявляє обличчя та важливі об'єкти на зображенні перед обрізкою, гарантуючи, що об'єкт ніколи випадково не буде обрізаний.
Використовується у виробництві Wikipedia, Globo.com, Forbes та Vox Media для обслуговування мільярдів зображень, Thumbor перевірений у великих масштабах. Для базової роботи він не потребує зовнішніх залежностей. Самостійне розміщення замінює плату за SaaS за кожну трансформацію фіксованою вартістю VPS і зберігає ваш медіа-конвеєр повністю в межах вашої власної інфраструктури.
Ключові характеристики Thumbor
Розумне виявлення облич
Вбудоване виявлення облич та рис забезпечує, що найважливіша частина зображення залишається центрованою під час обрізання до різних співвідношень сторін.
Обробка на основі URL
Змінюйте розмір, обрізайте, фільтруйте та конвертуйте зображення, створивши URL-адресу — SDK не потрібен, працює з будь-якою мовою програмування або фреймворком.
Автоматичний вибір формату
Автоматично надавайте WebP браузерам, які його підтримують, з резервним варіантом JPEG або PNG, зменшуючи пропускну здатність без додаткових зусиль.
Розширювана система фільтрів
Застосовуйте яскравість, контрастність, водяні знаки, закруглені кути та розмиття за допомогою параметрів URL або власних плагінів фільтрів Python.
Кешування результату
Оброблені результати кешуються, щоб уникнути повторної обробки ідентичних запитів, значно зменшуючи навантаження на ЦП при великих обсягах трафіку.
Чому варто запускати Thumbor у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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