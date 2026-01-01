Nango — це інфраструктурний рівень з відкритим вихідним кодом для підключення до зовнішніх API. Замість того, щоб писати власні потоки OAuth, логіку оновлення токенів та обробку обмежень швидкості для кожної служби, Nango керує всім цим через єдиний уніфікований бек-енд. Розробники налаштовують інтеграції один раз і отримують доступ до будь-якої підтримуваної служби через прозорий проксі Nango — з вбудованою підтримкою понад 300 API, включаючи Salesforce, GitHub, Slack, Stripe та Notion.

Самостійне розміщення Nango на власному VPS зберігає дозволи OAuth та токени API ваших клієнтів на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Жодна стороння служба ніколи не обробляє облікові дані ваших користувачів — все зашифровано в стані спокою за допомогою ключа, яким ви володієте, і зберігається в базі даних PostgreSQL, що працює поруч із сервером.