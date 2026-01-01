Розгорніть Nango в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом, яка керує OAuth, оновленням токенів та підключенням до API для понад 300 сторонніх інтеграцій.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Nango
Nango — це інфраструктурний рівень з відкритим вихідним кодом для підключення до зовнішніх API. Замість того, щоб писати власні потоки OAuth, логіку оновлення токенів та обробку обмежень швидкості для кожної служби, Nango керує всім цим через єдиний уніфікований бек-енд. Розробники налаштовують інтеграції один раз і отримують доступ до будь-якої підтримуваної служби через прозорий проксі Nango — з вбудованою підтримкою понад 300 API, включаючи Salesforce, GitHub, Slack, Stripe та Notion.
Самостійне розміщення Nango на власному VPS зберігає дозволи OAuth та токени API ваших клієнтів на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Жодна стороння служба ніколи не обробляє облікові дані ваших користувачів — все зашифровано в стані спокою за допомогою ключа, яким ви володієте, і зберігається в базі даних PostgreSQL, що працює поруч із сервером.
Ключові характеристики Nango
Уніфіковані потоки OAuth
Nango забезпечує генерацію URL-адрес авторизації, обмін токенами та обробку зворотних викликів для понад 300 API, усуваючи необхідність у власному коді авторизації для кожної інтеграції.
Автоматичне оновлення токена
Токени доступу автоматично оновлюються до закінчення терміну дії, щоб ваші інтеграції ніколи не виходили з ладу під час сеансу через застарілі облікові дані.
Вбудований UI підключення
Готовий екран згоди OAuth з можливістю брендування дозволяє вашим користувачам авторизувати сторонні облікові записи безпосередньо з вашої програми за допомогою єдиного користувацького потоку.
Прозорий API проксі
Маршрутизуйте виклики API через Nango, щоб отримати автоматичні повторні спроби, обробку перевищення ліміту запитів та нормалізовані відповіді про помилки без проміжного програмного забезпечення для кожного API.
Нормалізація вебхуків
Отримуйте, перевіряйте та пересилайте вебхуки від будь-якого підключеного постачальника через єдину кінцеву точку прийому з уніфікованою обробкою корисного навантаження.
Зашифроване сховище облікових даних
Усі токени OAuth та ключі API шифруються у стані спокою за допомогою власного ключа та зберігаються виключно у самостійно розміщеній базі даних PostgreSQL.
Чому варто запускати Nango у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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