Знижка до 68% на Nango

Розгорніть Nango в один клік.

Платформа з відкритим вихідним кодом, яка керує OAuth, оновленням токенів та підключенням до API для понад 300 сторонніх інтеграцій.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Nango в один клік.

Виберіть тариф VPS для Nango

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Nango

Nango — це інфраструктурний рівень з відкритим вихідним кодом для підключення до зовнішніх API. Замість того, щоб писати власні потоки OAuth, логіку оновлення токенів та обробку обмежень швидкості для кожної служби, Nango керує всім цим через єдиний уніфікований бек-енд. Розробники налаштовують інтеграції один раз і отримують доступ до будь-якої підтримуваної служби через прозорий проксі Nango — з вбудованою підтримкою понад 300 API, включаючи Salesforce, GitHub, Slack, Stripe та Notion.

Самостійне розміщення Nango на власному VPS зберігає дозволи OAuth та токени API ваших клієнтів на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Жодна стороння служба ніколи не обробляє облікові дані ваших користувачів — все зашифровано в стані спокою за допомогою ключа, яким ви володієте, і зберігається в базі даних PostgreSQL, що працює поруч із сервером.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Nango

Уніфіковані потоки OAuth

Nango забезпечує генерацію URL-адрес авторизації, обмін токенами та обробку зворотних викликів для понад 300 API, усуваючи необхідність у власному коді авторизації для кожної інтеграції.

Автоматичне оновлення токена

Токени доступу автоматично оновлюються до закінчення терміну дії, щоб ваші інтеграції ніколи не виходили з ладу під час сеансу через застарілі облікові дані.

Вбудований UI підключення

Готовий екран згоди OAuth з можливістю брендування дозволяє вашим користувачам авторизувати сторонні облікові записи безпосередньо з вашої програми за допомогою єдиного користувацького потоку.

Прозорий API проксі

Маршрутизуйте виклики API через Nango, щоб отримати автоматичні повторні спроби, обробку перевищення ліміту запитів та нормалізовані відповіді про помилки без проміжного програмного забезпечення для кожного API.

Нормалізація вебхуків

Отримуйте, перевіряйте та пересилайте вебхуки від будь-якого підключеного постачальника через єдину кінцеву точку прийому з уніфікованою обробкою корисного навантаження.

Зашифроване сховище облікових даних

Усі токени OAuth та ключі API шифруються у стані спокою за допомогою власного ключа та зберігаються виключно у самостійно розміщеній базі даних PostgreSQL.

Чому варто запускати Nango у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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