Deploy Skyvern in one click installation.
AI-powered browser automation using LLMs and computer vision instead of fragile CSS selectors.
Виберіть тариф VPS для Skyvern
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Skyvern
Skyvern is an open-source AI browser automation platform that uses Large Language Models and computer vision to interact with websites the way humans do — reading and understanding page content rather than relying on brittle CSS selectors or XPath. This makes it resilient to layout changes and dynamic content that break traditional automation scripts.
Self-hosting Skyvern on your VPS keeps your automation workflows, scraped data, and API credentials entirely within your infrastructure. With Python and TypeScript SDKs, a RESTful API, and state-of-the-art benchmark performance, Skyvern is the foundation for reliable, intelligent web automation at scale.
Ключові характеристики Skyvern
LLM-Powered Automation
Uses Large Language Models to understand page content naturally, eliminating the need to write or maintain site-specific selectors.
Computer Vision Integration
Reads and interprets visual page elements the way humans do, handling CAPTCHAs, dynamic content, and non-standard UI patterns.
Layout Change Resilience
Automation tasks continue working when websites update their design or restructure their HTML, without requiring script rewrites.
Multi-Step Workflow Support
Chain form filling, authentication, navigation, and data extraction into reliable multi-step workflows with built-in error handling.
SDK and API Access
Python and TypeScript SDKs plus a RESTful API let you integrate Skyvern automation into existing applications and pipelines.
Чому варто запускати Skyvern у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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