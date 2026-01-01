bolt.diy — це форк bolt.new з відкритим вихідним кодом, який переносить повноцінну розробку за допомогою ШІ на вашу власну інфраструктуру. Він поєднує браузерний редактор з інтегрованим середовищем виконання, дозволяючи вам описувати те, що ви хочете створити, простою мовою, і дозволяє LLM генерувати, виконувати та ітерувати повні програми — включаючи фронтенд, бекенд та конфігурацію.

На відміну від хмарних інструментів кодування ШІ, самостійний хостинг bolt.diy означає, що ваш код, підказки та ключі API залишаються на вашому VPS. Ви підключаєте провайдерів LLM, яких ви вже використовуєте — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, локальні моделі Ollama та інші — тому ви ніколи не будете прив'язані до одного постачальника або рівня підписки.