Розгортайте bolt.diy в один клік.
ШІ-асистент для кодування з відкритим кодом, який дозволяє створювати запити, запускати та розгортати повнофункціональні застосунки з браузера.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою bolt.diy
bolt.diy — це форк bolt.new з відкритим вихідним кодом, який переносить повноцінну розробку за допомогою ШІ на вашу власну інфраструктуру. Він поєднує браузерний редактор з інтегрованим середовищем виконання, дозволяючи вам описувати те, що ви хочете створити, простою мовою, і дозволяє LLM генерувати, виконувати та ітерувати повні програми — включаючи фронтенд, бекенд та конфігурацію.
На відміну від хмарних інструментів кодування ШІ, самостійний хостинг bolt.diy означає, що ваш код, підказки та ключі API залишаються на вашому VPS. Ви підключаєте провайдерів LLM, яких ви вже використовуєте — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, локальні моделі Ollama та інші — тому ви ніколи не будете прив'язані до одного постачальника або рівня підписки.
Ключові характеристики bolt.diy
Багатопостачальницька підтримка LLM
Підключіть OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI та 15+ інших провайдерів з єдиного інтерфейсу.
Повностекова генерація коду
Генеруйте повні застосунки з робочими файлами інтерфейсу, бекенду та конфігурації — а не просто фрагменти коду.
Виконання у браузері
Запускайте та переглядайте згенерований код безпосередньо в браузері, не залишаючи інтерфейсу та не налаштовуючи локальне середовище розробки.
Використовуйте власні ключі API
Використовуйте наявні облікові дані постачальника, щоб платити лише за те, що використовуєте, без націнки платформи чи рівня підписки.
З відкритим кодом та самостійно розміщений
Усі запити, згенерований код та облікові дані залишаються на вашому VPS — дані не передаються сторонній SaaS-платформі.
Чому варто запускати bolt.diy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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