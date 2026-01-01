Розгортання Pocket ID в один клік.
Провайдер OIDC лише з Passkey, який додає безпарольний єдиний вхід до всіх ваших самостійно розміщених застосунків.
Виберіть тариф VPS для Pocket ID
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pocket ID
Pocket ID — це легкий OIDC-провайдер ідентифікації з відкритим вихідним кодом, з принциповою відмінністю: він підтримує лише ключі доступу (passkeys) для автентифікації, без входу за паролем взагалі. Користувачі реєструють ключ доступу один раз — за допомогою свого телефону, апаратного ключа або біометричних даних — і з цього моменту автентифікуються в будь-якому підключеному додатку одним жестом.
Самостійне розміщення Pocket ID на вашому VPS надає вам шар єдиного входу для всіх ваших самостійно розміщених сервісів без запуску важкої платформи ідентифікації. Один контейнер із вбудованим сховищем SQLite означає, що нічого не потрібно підтримувати — підключайте свої додатки як OIDC-клієнти та усуньте паролі з усього вашого самостійно розміщеного стеку.
Ключові характеристики Pocket ID
Автентифікація лише за Passkey
Автентифікація відбувається виключно за допомогою ключів доступу WebAuthn — немає паролів, якими потрібно керувати, які можуть бути скомпрометовані або скинуті в будь-якому підключеному застосунку.
OIDC провайдер
Діє як провайдер OpenID Connect, що відповідає стандартам, тому будь-який додаток, який підтримує OIDC, може делегувати автентифікацію Pocket ID.
Портал самообслуговування користувача
Користувачі керують своїми ключами доступу, активними сесіями та авторизованими застосунками через зручну панель самообслуговування.
Інтеграція LDAP
Підключіться до наявного LDAP або Active Directory, щоб імпортувати користувачів замість того, щоб керувати обліковими записами вручну в Pocket ID.
Аудит лог
Відстежуйте кожну подію входу, реєстрації ключів доступу та авторизації клієнта за допомогою вбудованого журналу аудиту з можливістю пошуку.
Чому варто запускати Pocket ID у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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