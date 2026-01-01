Pocket ID — це легкий OIDC-провайдер ідентифікації з відкритим вихідним кодом, з принциповою відмінністю: він підтримує лише ключі доступу (passkeys) для автентифікації, без входу за паролем взагалі. Користувачі реєструють ключ доступу один раз — за допомогою свого телефону, апаратного ключа або біометричних даних — і з цього моменту автентифікуються в будь-якому підключеному додатку одним жестом.

Самостійне розміщення Pocket ID на вашому VPS надає вам шар єдиного входу для всіх ваших самостійно розміщених сервісів без запуску важкої платформи ідентифікації. Один контейнер із вбудованим сховищем SQLite означає, що нічого не потрібно підтримувати — підключайте свої додатки як OIDC-клієнти та усуньте паролі з усього вашого самостійно розміщеного стеку.