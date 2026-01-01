Розгорнути Usertour: встановлення в один клік.
Самостійно розміщена платформа для адаптації користувачів для створення турів по продукту в застосунку, чеклистів та опитувань без сторонніх постачальників.
Виберіть тариф VPS для Usertour
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Usertour
Usertour — це платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації користувачів та залучення до продукту, яка дозволяє продуктовим командам створювати внутрішньододаткові екскурсії, контрольні списки, опитування та лаунчери безпосередньо у своєму веб-додатку — без інженерних перешкод для кожного нового потоку. Це самостійно розміщувана альтернатива Appcues, Userpilot та Userflow, що дає вам повний контроль над даними адаптації користувачів та усуває ціноутворення за MAU.
Самостійне розміщення Usertour на вашому власному VPS означає, що дані про поведінку користувачів та аналітика адаптації залишаються на вашій інфраструктурі. Ви уникаєте стороннього відстеження ваших користувачів, відповідаєте вимогам щодо резидентності даних і ніколи не стикаєтеся з ціновими обмеженнями в міру зростання вашої бази користувачів. Підтримка кількох середовищ дозволяє безпечно тестувати потоки на проміжному етапі перед їх перенесенням у робоче середовище.
Ключові характеристики Usertour
Огляди продукту в застосунку
Створюйте інтерактивні покрокові керівництва, які направляють нових користувачів до їхнього першого цінного моменту, не пишучи код для кожного потоку.
Контрольні списки реєстрації
Створюйте чеклісти на основі завдань, які висвітлюють ключові функції та відстежують прогрес кожного користувача протягом процесу адаптації.
Розширене націлювання користувачів
Сегментуйте користувачів за спеціальними атрибутами та подіями, щоб показати потрібний потік потрібному користувачеві саме в потрібний час.
Аналітика потоків
Відстежуйте перегляди, завершення та показники відмов для кожного потоку, щоб точно визначити, де користувачі припиняють взаємодію.
Підтримка кількох середовищ
Підтримуйте окремі робочі та тестові середовища, щоб процеси можна було ретельно протестувати, перш ніж потрапити до реальних користувачів.
Опитування в застосунку
Збирайте контекстний відгук за допомогою опитувань, що запускаються конкретними діями користувачів, подіями завершення або часовими правилами.
Чому варто запускати Usertour у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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