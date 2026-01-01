Usertour — це платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації користувачів та залучення до продукту, яка дозволяє продуктовим командам створювати внутрішньододаткові екскурсії, контрольні списки, опитування та лаунчери безпосередньо у своєму веб-додатку — без інженерних перешкод для кожного нового потоку. Це самостійно розміщувана альтернатива Appcues, Userpilot та Userflow, що дає вам повний контроль над даними адаптації користувачів та усуває ціноутворення за MAU.

Самостійне розміщення Usertour на вашому власному VPS означає, що дані про поведінку користувачів та аналітика адаптації залишаються на вашій інфраструктурі. Ви уникаєте стороннього відстеження ваших користувачів, відповідаєте вимогам щодо резидентності даних і ніколи не стикаєтеся з ціновими обмеженнями в міру зростання вашої бази користувачів. Підтримка кількох середовищ дозволяє безпечно тестувати потоки на проміжному етапі перед їх перенесенням у робоче середовище.