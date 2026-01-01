Знижка до 68% на Usertour

Розгорнути Usertour: встановлення в один клік.

Самостійно розміщена платформа для адаптації користувачів для створення турів по продукту в застосунку, чеклистів та опитувань без сторонніх постачальників.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Usertour: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Usertour

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Usertour

Usertour — це платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації користувачів та залучення до продукту, яка дозволяє продуктовим командам створювати внутрішньододаткові екскурсії, контрольні списки, опитування та лаунчери безпосередньо у своєму веб-додатку — без інженерних перешкод для кожного нового потоку. Це самостійно розміщувана альтернатива Appcues, Userpilot та Userflow, що дає вам повний контроль над даними адаптації користувачів та усуває ціноутворення за MAU.

Самостійне розміщення Usertour на вашому власному VPS означає, що дані про поведінку користувачів та аналітика адаптації залишаються на вашій інфраструктурі. Ви уникаєте стороннього відстеження ваших користувачів, відповідаєте вимогам щодо резидентності даних і ніколи не стикаєтеся з ціновими обмеженнями в міру зростання вашої бази користувачів. Підтримка кількох середовищ дозволяє безпечно тестувати потоки на проміжному етапі перед їх перенесенням у робоче середовище.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Usertour

Огляди продукту в застосунку

Створюйте інтерактивні покрокові керівництва, які направляють нових користувачів до їхнього першого цінного моменту, не пишучи код для кожного потоку.

Контрольні списки реєстрації

Створюйте чеклісти на основі завдань, які висвітлюють ключові функції та відстежують прогрес кожного користувача протягом процесу адаптації.

Розширене націлювання користувачів

Сегментуйте користувачів за спеціальними атрибутами та подіями, щоб показати потрібний потік потрібному користувачеві саме в потрібний час.

Аналітика потоків

Відстежуйте перегляди, завершення та показники відмов для кожного потоку, щоб точно визначити, де користувачі припиняють взаємодію.

Підтримка кількох середовищ

Підтримуйте окремі робочі та тестові середовища, щоб процеси можна було ретельно протестувати, перш ніж потрапити до реальних користувачів.

Опитування в застосунку

Збирайте контекстний відгук за допомогою опитувань, що запускаються конкретними діями користувачів, подіями завершення або часовими правилами.

Чому варто запускати Usertour у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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