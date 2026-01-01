Розгорнути ByteChef в один клік.
Low-code платформа з відкритим вихідним кодом для інтеграції API та автоматизації робочих процесів з понад 200 вбудованими конекторами.
Виберіть тариф VPS для ByteChef
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ByteChef
ByteChef – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати інтеграції API та автоматизувати робочі процеси у SaaS-додатках, внутрішніх API та базах даних за допомогою візуального редактора. Завдяки підтримці понад 200 компонентів і декількох мов програмування, як технічні, так і нетехнічні користувачі можуть створювати складні автоматизації без поглиблених навичок кодування.
Самостійне розміщення ByteChef на власному VPS зберігає логіку ваших робочих процесів, облікові дані та бізнес-дані повністю під вашим контролем — без доступу постачальників, без ціноутворення на основі використання та без залежності від сторонньої хмари автоматизації.
Ключові характеристики ByteChef
Візуальний редактор робочих процесів
Розробляйте складні потоки автоматизації за допомогою інтерфейсу перетягування, роблячи інтеграцію доступною без глибоких знань кодування.
Понад 200 готових конекторів
Підключайтеся до популярних SaaS-додатків, баз даних та API миттєво, не створюючи власні інтеграції з нуля.
Підтримка кількох мов
Напишіть власну логіку на Java, JavaScript, Python або Ruby, щоб розробники могли розширювати робочі процеси на мові, яку вони вже знають.
Архітектура з підтримкою ШІ
Вбудовані компоненти ШІ дозволяють командам вбудовувати інтелектуальне прийняття рішень в автоматизації без окремої інфраструктури ШІ.
Розширене керування потоком
Умови, перемикачі, цикли та паралельне виконання забезпечують точний контроль над тим, як працює складна бізнес-логіка.
Чому варто запускати ByteChef у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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