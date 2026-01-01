ByteChef – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати інтеграції API та автоматизувати робочі процеси у SaaS-додатках, внутрішніх API та базах даних за допомогою візуального редактора. Завдяки підтримці понад 200 компонентів і декількох мов програмування, як технічні, так і нетехнічні користувачі можуть створювати складні автоматизації без поглиблених навичок кодування.

Самостійне розміщення ByteChef на власному VPS зберігає логіку ваших робочих процесів, облікові дані та бізнес-дані повністю під вашим контролем — без доступу постачальників, без ціноутворення на основі використання та без залежності від сторонньої хмари автоматизації.