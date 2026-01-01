EspoCRM — це повністю відкрита CRM-платформа, створена для організацій будь-якого розміру, яким потрібна гнучка, настроювана система для управління взаємовідносинами з клієнтами. Вона охоплює повний цикл продажів — ліди, акаунти, контакти, можливості та дії — поряд з маркетинговими кампаніями, інтеграцією електронної пошти та вбудованою службою підтримки для звернень.

Самостійне розміщення EspoCRM на вашому VPS дає вам повний контроль над усіма даними клієнтів без ліцензійних зборів за користувача, без прив'язки до постачальника та свободу розширювати платформу за допомогою власних сутностей, полів і робочих процесів відповідно до ваших точних бізнес-процесів.