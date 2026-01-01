Розгорніть EspoCRM в один клік.
Безкоштовна CRM-платформа з відкритим вихідним кодом для керування лідами, контактами, угодами, кампаніями та зверненнями до служби підтримки в чистому, настроюваному інтерфейсі.
Виберіть тариф VPS для EspoCRM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EspoCRM
EspoCRM — це повністю відкрита CRM-платформа, створена для організацій будь-якого розміру, яким потрібна гнучка, настроювана система для управління взаємовідносинами з клієнтами. Вона охоплює повний цикл продажів — ліди, акаунти, контакти, можливості та дії — поряд з маркетинговими кампаніями, інтеграцією електронної пошти та вбудованою службою підтримки для звернень.
Самостійне розміщення EspoCRM на вашому VPS дає вам повний контроль над усіма даними клієнтів без ліцензійних зборів за користувача, без прив'язки до постачальника та свободу розширювати платформу за допомогою власних сутностей, полів і робочих процесів відповідно до ваших точних бізнес-процесів.
Ключові характеристики EspoCRM
Повна воронка продажів
Відстежуйте потенційних клієнтів від першого контакту до закриття угоди за допомогою настроюваних етапів можливостей, журналів активності та прогнозування, вбудованих у кожен запис облікового запису.
Маркетингові кампанії
Створюйте та надсилайте email-кампанії до цільових списків контактів з відстеженням відкриттів та кліків, без необхідності використання сторонньої маркетингової платформи.
Користувацькі сутності і поля
Створюйте власні моделі даних з новими типами сутностей, полями, зв'язками та поданнями через панель адміністратора — кодування не потрібне для більшості налаштувань.
Вбудована служба підтримки
Обробляйте звернення клієнтів за допомогою тікет-системи, яка безпосередньо пов'язується з контактами, обліковими записами та записами продажів для повного контексту.
REST API і інтеграції
Підключіть EspoCRM до зовнішніх систем через чистий REST API, з вбудованими інтеграціями для поштових серверів, VoIP та популярних бізнес-інструментів.
Чому варто запускати EspoCRM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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