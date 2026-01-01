Розгорніть pygeoapi в один клік.
Сервер Python, що реалізує набір стандартів OGC API для публікації геопросторових даних через HTTP.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою pygeoapi
pygeoapi — це реалізація з відкритим вихідним кодом на Python стандартів OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), яка перетворює геопросторові набори даних на RESTful API, що можна виявити та переглядати. Він містить вбудований HTML-браузер, щоб нерозробники могли переглядати колекції, перевіряти елементи на карті та завантажувати GeoJSON без написання жодного запиту.
Самостійне розміщення pygeoapi на власному VPS дає вам повний контроль над тим, які набори даних відкриті, де вони зберігаються та хто може їх запитувати. Підключайте джерела PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB або віддалені джерела WFS/WMS і публікуйте їх під власним доменом з HTTPS, що обробляється вбудованим проксі-сервером Traefik.
Ключові характеристики pygeoapi
Стандарти OGC API
Реалізує OGC API Об'єкти, Покриття, Тайли, Записи, Процеси та Отримання екологічних даних на основі єдиного файлу конфігурації.
Вбудований HTML-браузер
Кожна колекція, елемент і процес доступні для перегляду з веб-інтерфейсу за допомогою інтерактивної карти Leaflet та JSON у зручному для читання форматі.
Багато бекендів даних
Надавати PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON та віддалені джерела WFS через уніфіковані провайдери.
Документація OpenAPI
Опис OpenAPI 3.0 та інтерфейс Swagger/Redoc автоматично генеруються з конфігурації, щоб клієнти могли швидко інтегруватися.
Геопросторова обробка
Використовуйте функції Python як процеси OGC API для виконання трансформацій, аналітики та завдань ETL на вимогу з вашими опублікованими даними.
STAC і каталоги метаданих
Публікуйте STAC-сумісні каталоги зображень та записів, щоб партнери могли програмно шукати та сканувати ваші геопросторові дані.
Чому варто запускати pygeoapi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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