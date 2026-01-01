pygeoapi — це реалізація з відкритим вихідним кодом на Python стандартів OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), яка перетворює геопросторові набори даних на RESTful API, що можна виявити та переглядати. Він містить вбудований HTML-браузер, щоб нерозробники могли переглядати колекції, перевіряти елементи на карті та завантажувати GeoJSON без написання жодного запиту.

Самостійне розміщення pygeoapi на власному VPS дає вам повний контроль над тим, які набори даних відкриті, де вони зберігаються та хто може їх запитувати. Підключайте джерела PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB або віддалені джерела WFS/WMS і публікуйте їх під власним доменом з HTTPS, що обробляється вбудованим проксі-сервером Traefik.