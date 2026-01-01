Seerr – це платформа з відкритим вихідним кодом для запитів та пошуку медіа, яка об'єднує найкращі функції Overseerr та Jellyseerr в одному застосунку з нативною підтримкою Jellyfin, Plex та Emby. Користувачі переглядають фільми та телешоу, надсилають запити, а адміністратори схвалюють їх через зрозумілу панель керування — тоді як Sonarr та Radarr автоматично обробляють завантаження.

Самостійне розміщення Seerr зберігає облікові дані медіасервера та ключі API у вашій власній інфраструктурі, водночас надаючи родині та друзям зручний спосіб запитувати контент без прямого доступу до ваших інструментів автоматизації. Цілодобова доступність розгортання VPS забезпечує надійну роботу подачі запитів та сповіщень незалежно від того, чи є ваша домашня мережа онлайн.