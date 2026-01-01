Розгорніть Seerr в один клік.
Уніфікована платформа медіазапитів для Jellyfin, Plex та Emby з автоматичним виконанням через Sonarr та Radarr.
Виберіть тариф VPS для Seerr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Seerr
Seerr – це платформа з відкритим вихідним кодом для запитів та пошуку медіа, яка об'єднує найкращі функції Overseerr та Jellyseerr в одному застосунку з нативною підтримкою Jellyfin, Plex та Emby. Користувачі переглядають фільми та телешоу, надсилають запити, а адміністратори схвалюють їх через зрозумілу панель керування — тоді як Sonarr та Radarr автоматично обробляють завантаження.
Самостійне розміщення Seerr зберігає облікові дані медіасервера та ключі API у вашій власній інфраструктурі, водночас надаючи родині та друзям зручний спосіб запитувати контент без прямого доступу до ваших інструментів автоматизації. Цілодобова доступність розгортання VPS забезпечує надійну роботу подачі запитів та сповіщень незалежно від того, чи є ваша домашня мережа онлайн.
Ключові характеристики Seerr
Підтримка кількох серверів
Працює з Jellyfin, Plex та Emby, включаючи єдиний вхід, тому користувачі входять за допомогою тих самих облікових даних, які вони використовують для свого медіасервера.
Інтеграція Sonarr і Radarr
Автоматично надсилає схвалені запити до Sonarr для серіалів та Radarr для фільмів, завершуючи повний цикл від запиту до бібліотеки.
Запобігання дублікатів
Сканує наявні медіатеки перед тим, як приймати запити, запобігаючи зайвим завантаженням для контенту, який вже доступний.
Деталізовані права доступу
Керування доступом на основі ролей та квоти запитів для кожного користувача дозволяють адміністраторам керувати тим, що користувачі можуть запитувати, та як часто.
Багатоканальні сповіщення
Надсилає сповіщення про схвалення та доступність через Discord, Telegram, Slack, електронну пошту та вебхуки, щоб інформувати користувачів про їхні запити.
Чому варто запускати Seerr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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