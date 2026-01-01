Copyparty — це самостійно розміщений файловий сервер, який поєднує виняткову кількість можливостей в одному контейнері без зовнішньої бази даних. Він надає файли через HTTP, WebDAV, SFTP, FTP та TFTP одночасно, підтримує покрокове відновлюване завантаження, що витримує перервані з'єднання, та включає повну медіатеку з мініатюрами, відтворенням аудіо та повнотекстовим пошуком.

Самостійне розміщення Copyparty на власному VPS надає приватну платформу для обміну файлами, яка працює з будь-яким стандартним клієнтом — від браузера до Windows Explorer та FileZilla — без прив'язки до постачальника або регулярних платежів за зберігання. Оскільки все працює в одному контейнері з даними, що зберігаються безпосередньо у файловій системі, резервне копіювання та міграція є простими.