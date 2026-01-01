Знижка до 68% на Copyparty

Встановлення Copyparty в один клік.

Портативний файловий сервер з доступом через HTTP, WebDAV, SFTP та FTP, відновлювані завантаження та без залежностей від баз даних.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Copyparty в один клік.

Виберіть тариф VPS для Copyparty

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Copyparty

Copyparty — це самостійно розміщений файловий сервер, який поєднує виняткову кількість можливостей в одному контейнері без зовнішньої бази даних. Він надає файли через HTTP, WebDAV, SFTP, FTP та TFTP одночасно, підтримує покрокове відновлюване завантаження, що витримує перервані з'єднання, та включає повну медіатеку з мініатюрами, відтворенням аудіо та повнотекстовим пошуком.

Самостійне розміщення Copyparty на власному VPS надає приватну платформу для обміну файлами, яка працює з будь-яким стандартним клієнтом — від браузера до Windows Explorer та FileZilla — без прив'язки до постачальника або регулярних платежів за зберігання. Оскільки все працює в одному контейнері з даними, що зберігаються безпосередньо у файловій системі, резервне копіювання та міграція є простими.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Copyparty

Багатопротокольний доступ

Обслуговуйте файли одночасно через HTTP, WebDAV, SFTP, FTP та TFTP, щоб кожен клієнт — браузер, файловий менеджер або інструмент командного рядка — підключався за допомогою свого власного протоколу.

Відновлювані завантаження

Підтримка фрагментованого завантаження дозволяє автоматично відновлювати передачу великих файлів після перебоїв у мережі, не починаючи спочатку.

Вбудована медіатека

Автоматично генерує мініатюри та витягує метадані для аудіо- та відеофайлів, перетворюючи ваш файловий сервер на колекцію медіафайлів, яку можна переглядати.

Дедуплікація файлів

Дедуплікація на основі хешу виявляє ідентичні файли під час завантаження і зберігає лише одну копію, заощаджуючи дисковий простір без будь-яких ручних зусиль.

База даних не потрібна

Усі дані зберігаються безпосередньо у файловій системі — без PostgreSQL, MySQL або Redis, якими потрібно керувати, створювати резервні копії або переносити разом із вашими файлами.

Чому варто запускати Copyparty у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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