Встановлення Copyparty в один клік.
Портативний файловий сервер з доступом через HTTP, WebDAV, SFTP та FTP, відновлювані завантаження та без залежностей від баз даних.
Виберіть тариф VPS для Copyparty
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Copyparty
Copyparty — це самостійно розміщений файловий сервер, який поєднує виняткову кількість можливостей в одному контейнері без зовнішньої бази даних. Він надає файли через HTTP, WebDAV, SFTP, FTP та TFTP одночасно, підтримує покрокове відновлюване завантаження, що витримує перервані з'єднання, та включає повну медіатеку з мініатюрами, відтворенням аудіо та повнотекстовим пошуком.
Самостійне розміщення Copyparty на власному VPS надає приватну платформу для обміну файлами, яка працює з будь-яким стандартним клієнтом — від браузера до Windows Explorer та FileZilla — без прив'язки до постачальника або регулярних платежів за зберігання. Оскільки все працює в одному контейнері з даними, що зберігаються безпосередньо у файловій системі, резервне копіювання та міграція є простими.
Ключові характеристики Copyparty
Багатопротокольний доступ
Обслуговуйте файли одночасно через HTTP, WebDAV, SFTP, FTP та TFTP, щоб кожен клієнт — браузер, файловий менеджер або інструмент командного рядка — підключався за допомогою свого власного протоколу.
Відновлювані завантаження
Підтримка фрагментованого завантаження дозволяє автоматично відновлювати передачу великих файлів після перебоїв у мережі, не починаючи спочатку.
Вбудована медіатека
Автоматично генерує мініатюри та витягує метадані для аудіо- та відеофайлів, перетворюючи ваш файловий сервер на колекцію медіафайлів, яку можна переглядати.
Дедуплікація файлів
Дедуплікація на основі хешу виявляє ідентичні файли під час завантаження і зберігає лише одну копію, заощаджуючи дисковий простір без будь-яких ручних зусиль.
База даних не потрібна
Усі дані зберігаються безпосередньо у файловій системі — без PostgreSQL, MySQL або Redis, якими потрібно керувати, створювати резервні копії або переносити разом із вашими файлами.
Чому варто запускати Copyparty у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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