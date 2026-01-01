Встановлення Autobase в один клік.
Платформа «База даних як послуга» з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням для автоматизації розгортання та керування кластерів PostgreSQL.
Виберіть тариф VPS для Autobase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Autobase
Autobase — це альтернатива з відкритим вихідним кодом хмарним керованим службам баз даних, таким як Amazon RDS та Google Cloud SQL, що забезпечує автоматичне розгортання кластерів PostgreSQL, конфігурацію високої доступності та централізоване керування через інтуїтивно зрозумілу веб-консоль. Маючи понад 4000 зірок на GitHub, він дозволяє розгортати готові до використання в продакшені кластери PostgreSQL з автоматичним перемиканням на резерв, запланованими резервними копіями та відновленням на певний момент часу, без необхідності вручну освоювати складну конфігурацію високої доступності (HA).
Самостійне розміщення Autobase усуває періодичні погодинні витрати на хмарні служби баз даних, зберігаючи інфраструктуру баз даних та всі збережені дані під повним контролем. Інтегрована DBDesk Studio надає прямий доступ до SQL та дослідження схеми, а REST API забезпечує повне програмне керування — надаючи зручність керованої бази даних на власній інфраструктурі.
Ключові характеристики Autobase
Розгортання кластера в один клік
Розгортайте повністю налаштовані, високодоступні кластери PostgreSQL через веб-консоль, не пишучи вручну файли конфігурації HA або плейбуки Ansible.
Автоматичне аварійне перемикання
Вбудована відмовостійкість виявляє основні збої та автоматично підвищує репліку, мінімізуючи час простою для робочих навантажень без ручного втручання.
Інтегрована SQL студія
DBDesk Studio постачається разом з консоллю, забезпечуючи перегляд схем, виконання запитів та дослідження даних без встановлення окремого клієнта бази даних.
Резервне копіювання та відновлення
Заплануйте автоматичне резервне копіювання та відновлюйте кластери до будь-якої точки часу, захищаючи від втрати даних через випадкові видалення або помилки застосунків.
Автоматизація REST API
Кожна управлінська дія доступна через REST API, що дозволяє інтеграцію з конвеєрами CI/CD, інструментами інфраструктури як коду та власними сценаріями автоматизації.
Чому варто запускати Autobase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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