Autobase — це альтернатива з відкритим вихідним кодом хмарним керованим службам баз даних, таким як Amazon RDS та Google Cloud SQL, що забезпечує автоматичне розгортання кластерів PostgreSQL, конфігурацію високої доступності та централізоване керування через інтуїтивно зрозумілу веб-консоль. Маючи понад 4000 зірок на GitHub, він дозволяє розгортати готові до використання в продакшені кластери PostgreSQL з автоматичним перемиканням на резерв, запланованими резервними копіями та відновленням на певний момент часу, без необхідності вручну освоювати складну конфігурацію високої доступності (HA).

Самостійне розміщення Autobase усуває періодичні погодинні витрати на хмарні служби баз даних, зберігаючи інфраструктуру баз даних та всі збережені дані під повним контролем. Інтегрована DBDesk Studio надає прямий доступ до SQL та дослідження схеми, а REST API забезпечує повне програмне керування — надаючи зручність керованої бази даних на власній інфраструктурі.