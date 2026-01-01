Розгорніть MQTTX в один клік.
Браузерний MQTT 5.0 клієнт для налагодження брокерів та тестування IoT WebSocket з'єднань без локальних встановлень.
Виберіть тариф VPS для MQTTX
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MQTTX
MQTTX Web — це клієнт MQTT 5.0 з відкритим вихідним кодом від EMQX, який повністю працює в браузері, дозволяючи інженерам підключатися до будь-якого брокера MQTT через WebSocket, щоб перевіряти теми, публікувати корисні дані та перевіряти потоки повідомлень IoT за лічені секунди. На відміну від настільної версії, MQTTX Web не потребує інсталятора — відкриття розгорнутої URL-адреси — це все, що потрібно командам, щоб почати налагодження брокерів з будь-якого ноутбука чи планшета.
Самостійне розміщення MQTTX Web на власному VPS надає приватний, завжди доступний клієнт WebSocket за URL-адресою, яку контролює ваша команда, без сторонньої розміщеної кінцевої точки, яка реєструє ваші облікові дані брокера, і без залежності від публічного екземпляра emqx.io. Профілі підключення зберігаються локально в кожному браузері, тому саме розгортання є безстановим і легко оновлюється.
Ключові характеристики MQTTX
Повна підтримка MQTT 5.0
Протестуйте кожну функцію MQTT 5.0, включно з властивостями, кодами причин, спільними підписками та патернами запит-відповідь, з будь-яким сумісним брокером.
Підключення WebSocket
Підключайтеся до брокерів MQTT через WS та WSS безпосередньо з браузера, ідеально підходить для перевірки шлюзів IoT та веб-клієнтів, які використовують транспорт WebSocket.
Багатоброкерний робочий простір
Зберігайте та перемикайтеся між профілями підключення для робочих, проміжних та локальних брокерів, не залишаючи вкладки та не переналаштовуючи облікові дані щоразу.
Публікація та підписка на тему
Підписуйтесь на узагальнені теми, публікуйте корисні дані у форматі JSON, звичайного тексту або Base64, та переглядайте історію повідомлень з метаданими QoS, збережених повідомлень та часових міток.
Доступ без встановлення
Поділіться розгорнутою URL-адресою з командою, щоб надати кожному інженеру MQTT-клієнт без розповсюдження настільних бінарних файлів або керування версіями пакетів.
Клієнтське зберігання даних
Налаштування з'єднання та історія повідомлень залишаються в браузері через localStorage, тому сервер не зберігає облікових даних брокера і не зберігає стану під час оновлень.
Чому варто запускати MQTTX у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS для замовлень на роботу, профілактичного обслуговування та відстеження активів
BunkerM
Комплексний Mosquitto MQTT брокер з веб-інтерфейсом, редактором ACL та моніторингом у реальному часі