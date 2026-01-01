Знижка до 68% на MQTTX

Розгорніть MQTTX в один клік.

Браузерний MQTT 5.0 клієнт для налагодження брокерів та тестування IoT WebSocket з'єднань без локальних встановлень.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть MQTTX в один клік.

Виберіть тариф VPS для MQTTX

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MQTTX

MQTTX Web — це клієнт MQTT 5.0 з відкритим вихідним кодом від EMQX, який повністю працює в браузері, дозволяючи інженерам підключатися до будь-якого брокера MQTT через WebSocket, щоб перевіряти теми, публікувати корисні дані та перевіряти потоки повідомлень IoT за лічені секунди. На відміну від настільної версії, MQTTX Web не потребує інсталятора — відкриття розгорнутої URL-адреси — це все, що потрібно командам, щоб почати налагодження брокерів з будь-якого ноутбука чи планшета.

Самостійне розміщення MQTTX Web на власному VPS надає приватний, завжди доступний клієнт WebSocket за URL-адресою, яку контролює ваша команда, без сторонньої розміщеної кінцевої точки, яка реєструє ваші облікові дані брокера, і без залежності від публічного екземпляра emqx.io. Профілі підключення зберігаються локально в кожному браузері, тому саме розгортання є безстановим і легко оновлюється.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MQTTX

Повна підтримка MQTT 5.0

Протестуйте кожну функцію MQTT 5.0, включно з властивостями, кодами причин, спільними підписками та патернами запит-відповідь, з будь-яким сумісним брокером.

Підключення WebSocket

Підключайтеся до брокерів MQTT через WS та WSS безпосередньо з браузера, ідеально підходить для перевірки шлюзів IoT та веб-клієнтів, які використовують транспорт WebSocket.

Багатоброкерний робочий простір

Зберігайте та перемикайтеся між профілями підключення для робочих, проміжних та локальних брокерів, не залишаючи вкладки та не переналаштовуючи облікові дані щоразу.

Публікація та підписка на тему

Підписуйтесь на узагальнені теми, публікуйте корисні дані у форматі JSON, звичайного тексту або Base64, та переглядайте історію повідомлень з метаданими QoS, збережених повідомлень та часових міток.

Доступ без встановлення

Поділіться розгорнутою URL-адресою з командою, щоб надати кожному інженеру MQTT-клієнт без розповсюдження настільних бінарних файлів або керування версіями пакетів.

Клієнтське зберігання даних

Налаштування з'єднання та історія повідомлень залишаються в браузері через localStorage, тому сервер не зберігає облікових даних брокера і не зберігає стану під час оновлень.

Чому варто запускати MQTTX у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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