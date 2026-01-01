MQTTX Web — це клієнт MQTT 5.0 з відкритим вихідним кодом від EMQX, який повністю працює в браузері, дозволяючи інженерам підключатися до будь-якого брокера MQTT через WebSocket, щоб перевіряти теми, публікувати корисні дані та перевіряти потоки повідомлень IoT за лічені секунди. На відміну від настільної версії, MQTTX Web не потребує інсталятора — відкриття розгорнутої URL-адреси — це все, що потрібно командам, щоб почати налагодження брокерів з будь-якого ноутбука чи планшета.

Самостійне розміщення MQTTX Web на власному VPS надає приватний, завжди доступний клієнт WebSocket за URL-адресою, яку контролює ваша команда, без сторонньої розміщеної кінцевої точки, яка реєструє ваші облікові дані брокера, і без залежності від публічного екземпляра emqx.io. Профілі підключення зберігаються локально в кожному браузері, тому саме розгортання є безстановим і легко оновлюється.